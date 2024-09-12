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12 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Şükür ile ülfet perdesi yırtılır

12 Eylül 2024, Perşembe 11:58
MERSİN'DE DÜZENLENEN RİSALE-İ NUR OKUMA PROGRAMI İLE ÜLFET PERDEERİ YIRTILDI, KARDEŞLİK VE MUHABBET BAĞLARI TAZELENDİ.

Mustafa YALÇIN - MERSİN

“Hizmet boşluk kaldırmaz” halisane bir niyet, küçük bir hareket bazen neticesi Şahs-ı Maneviyeye mal olan külli bir hizmete vesile olabiliyor. 

“Buyurun” teklifine imtisalin, Mersin Yaylasında başlayıp, Yeni Asya Hizmet Merkezinde devam eden 10 günlük süreçten sonrasında, bir ortamda, kainat kitabını Risale-i Nur’un satırlarında bütün hissiyatımızla anlamak için, bazen münferit, bazen mütalaalı, bazen de kainata işittirecek şekliyle yüksek sesle okuyarak devam ettik.

KAYNAŞMA TEMİN EDİLDİ

Üstadımızın, “Aziz, mübarek, sıddîk, sâdık, rûhum, canım kardeşlerim” diye hitabı bizleri mesrûr eyledi. Risale-i Nurlar; farklı illerden gelenlerin, mizaçları hissiyatları fıtratları ayrı ayrı olan kardeş ve ağabeylerin, derslerini birlikte yaptıkları, davasının derdi ile hemhal olan kaynaşmayı temin eden, bu asrın ve gelecek asırların yegane Kur’an’dan hemhal, bizleri birbirimize kuvvetle bağlayan eserlerdir. Zirve noktalar, tepeler, yaylalar, ufku açık olan mekanlar Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinde, tefekkür için hep seyir terasları olmuş. 

Gece vaktinde yıldızların muhteşem yörüngelerindeki hareketleri, bulutların yağmur yükleri ile tepeleri süpürmeleri, rüzgarın çam ağaçlarına dokunuşlarıyla çıkarttıkları hem hemeler zikri eşliğinde okuyup istifade ettik. Birçok illerden katılım ile halkanın genişlediği safların sıklaştığı proğramda, müzakereli derslerin soru-cevaplı olarak güncel hadiseler değerlendirildi, zihinler tazelendi.

Cemaat olma şuuru

Cemaat olmanın şuuru içerisinde, daha da yakinen tanışma-kaynaşma içerisinde birbirini bağrına basan kardeş ve ağabeylerimizin ortak ifadeleri, her bölge ve şehirlerde bu tarz okuma proğramlarıyla müfritane irtibat dairesi genişletilmeli fikri hakim oldu.

İnşallah “Okuma proğramı” durmaksızın devam edecek. Himmetli ağabeylerin, “Başkonuş” yaylasındaki süreci “Piknik” ile Nur’un bayramına çevirmeleri takdire şayan idi.

Maddi-Manevi sofralarda hazları tadarak şükür ile ülfet perdesini yırttık.

Devam ile illerden gelen okuma proğramı talepleri durmaksızın bir deveran içerisinde  Nur dairesi genişleyecek inşallah.

Ayrılık değil, omuz omuza birbirimize kenetlediğimiz, başka zirvelerden ufuklara ümitlerle bakacağımız, şevk verip şevk alacağımız diyarlarlarda buluşmak üzere.

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