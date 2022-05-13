1984 Türkiye’sinde son durum

Geçen haftalardaki köşe yazılarımızda ülkemizdeki göçmen ve mülteci sorunlarını ülke ekonomisi ile birlikte değerlendirmiştik.

Geçtiğimiz hafta konu hakkında önemli ve ilginç bir gelişme oldu: Youtube video paylaşım sitesinde yapımcısı Hande Karacasu olan “Sessiz İstila” adlı yarı belgesel bir kısa film yayınlandı ve ülke genelinde çokça ses getirdi.

2011 yılında Suriye iç savaşı ile birlikte Türkiye’ye gelmeye başlayan ve akabinde 2022 yılında iç savaşın sona ermesine rağmen ülkeye dönmek istemeyen Suriyeli mültecilerin 2043 yılında ülkemizde alacağı muhtemel konumu anlatan bilimkurgu türünden bir kısa film bu.

Özellikle gençler arasında rağbet gören ve binlerce genç tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu eleştirel kısa filme tepki olarak, Hükümet, yapımcısı Hande Karacasu’yu gözaltına aldırarak karşılık verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yazılı açıklamasında, “Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya’da, ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul’da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

Konu ve açıklama kamuoyunda çeşitli yönlerden hayli tartışıldı.

Yapımcının mülteci meselesine bakış açısı ve yorumu, kişilerin siyasi tercihlerine ve dünya görüşlerine göre değişiklik gösterebilir elbette.

Zaten bizim meselemiz de kısa filmin hayli tartışılabilir durumdaki ana teması, yaklaşımı ve içeriği değil. Biz meseleye adalet ve hürriyet noktasından bakacağız.

Bir suç iddiasına ilişkin olarak görev yargının. Yargının yapması gereken açıklamayı yürütmenin yapması başlı başına bir problem.

İfade özgürlüğü, görüş sahibi olma ve açıklama hakkı, bilgi ve düşüncelere erişim hakkı, bilgi ve düşünceleri yayma hakkı ve sair bireysel haklar Anayasamızda güvence altına alınmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğünün belirttiği “göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlama” şeklindeki gerekçe, gerçeği yansıtmadığını düşündüğümüz oldukça zorlama bir gözaltı gerekçesidir.

Nitekim bu kısa film tür olarak da bilim kurgu türü adı altında paylaşılmıştır. Ayrıca filmde kurgu sonrasında bazı somut bilgiler de verilmektedir:

-İç savaşın bittiği 2022 yılında Birleşmiş Milletler Göç Ofisinin yapmış olduğu son araştırmaya göre “Suriye’ye artık dönmem” diyenlerin sayısı yüzde yetmiş sekize yükselmiş.

-Suriyeli kadınların doğum oranları olan 5,3 rakamı göz önüne alındığında yirmi yıl sonra Türk topraklarında bulunan Suriyeli sayısı on beş buçuk milyonu bulabilecekmiş.

Bu bilgilerin doğruluğu tartışılabilir. Bilen doğrusunu ortaya koyar.

Ama artık ülkemizde vatandaşların neredeyse tümünün rahatsız olduğu ve endişeyle izlediği mülteci sorunu birileri tarafından bireysel haklara uygun bir şekilde dile getirildiğinde bile, Hükümetin, güven verici açıklama yapmaktan ziyade emniyet ve yargı unsurlarını kullanarak hukuk kılıfı altında bir susturma politikası izlediği iddia ediliyor.

Unutmayalım ki “Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür” felsefesini benimseyen hükümetler bir gün tarih karşısında hesap vermek zorunda kalacaktır.

Zulüm ve haksızlık ile adaletsizlik eş anlamlıdır. Bugün yargı bağımsızlığını hiçe sayıp güvenlik bürokrasisinin gücünü kendi siyasi emelleri için kullananlar unutmamalı ki yargı bağımsızlığı elbet bir gün onlara da lazım olacaktır.