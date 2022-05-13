"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

1984 Türkiye’sinde son durum

Furkan Alyakut
13 Mayıs 2022, Cuma
Geçen haftalardaki köşe yazılarımızda ülkemizdeki göçmen ve mülteci sorunlarını ülke ekonomisi ile birlikte değerlendirmiştik.

Geçtiğimiz hafta konu hakkında önemli ve ilginç bir gelişme oldu: Youtube video paylaşım sitesinde yapımcısı Hande Karacasu olan “Sessiz İstila” adlı yarı belgesel bir kısa film yayınlandı ve ülke genelinde çokça ses getirdi.

2011 yılında Suriye iç savaşı ile birlikte Türkiye’ye gelmeye başlayan ve akabinde 2022 yılında iç savaşın sona ermesine rağmen ülkeye dönmek istemeyen Suriyeli mültecilerin 2043 yılında ülkemizde alacağı muhtemel konumu anlatan bilimkurgu türünden bir kısa film bu.

Özellikle gençler arasında rağbet gören ve binlerce genç tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu eleştirel kısa filme tepki olarak, Hükümet, yapımcısı Hande Karacasu’yu gözaltına aldırarak karşılık verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yazılı açıklamasında, “Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya’da, ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul’da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

Konu ve açıklama kamuoyunda çeşitli yönlerden hayli tartışıldı. 

Yapımcının mülteci meselesine bakış açısı ve yorumu, kişilerin siyasi tercihlerine ve dünya görüşlerine göre değişiklik gösterebilir elbette. 

Zaten bizim meselemiz de kısa filmin hayli tartışılabilir durumdaki ana teması, yaklaşımı ve içeriği değil. Biz meseleye adalet ve hürriyet noktasından bakacağız.  

Bir suç iddiasına ilişkin olarak görev yargının. Yargının yapması gereken açıklamayı yürütmenin yapması başlı başına bir problem. 

İfade özgürlüğü, görüş sahibi olma ve açıklama hakkı, bilgi ve düşüncelere erişim hakkı, bilgi ve düşünceleri yayma hakkı ve sair bireysel haklar Anayasamızda güvence altına alınmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün belirttiği “göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlama” şeklindeki gerekçe, gerçeği yansıtmadığını düşündüğümüz oldukça zorlama bir gözaltı gerekçesidir. 

Nitekim bu kısa film tür olarak da bilim kurgu türü adı altında paylaşılmıştır. Ayrıca filmde kurgu sonrasında bazı somut bilgiler de verilmektedir: 

-İç savaşın bittiği 2022 yılında Birleşmiş Milletler Göç Ofisinin yapmış olduğu son araştırmaya göre “Suriye’ye artık dönmem” diyenlerin sayısı yüzde yetmiş sekize yükselmiş. 

-Suriyeli kadınların doğum oranları olan 5,3 rakamı göz önüne alındığında yirmi yıl sonra Türk topraklarında bulunan Suriyeli sayısı on beş buçuk milyonu bulabilecekmiş.  

Bu bilgilerin doğruluğu tartışılabilir. Bilen doğrusunu ortaya koyar. 

Ama artık ülkemizde vatandaşların neredeyse tümünün rahatsız olduğu ve endişeyle izlediği mülteci sorunu birileri tarafından bireysel haklara uygun bir şekilde dile getirildiğinde bile, Hükümetin, güven verici açıklama yapmaktan ziyade emniyet ve yargı unsurlarını kullanarak hukuk kılıfı altında bir susturma politikası izlediği iddia ediliyor.  

Unutmayalım ki “Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür” felsefesini benimseyen hükümetler bir gün tarih karşısında hesap vermek zorunda kalacaktır.

Zulüm ve haksızlık ile adaletsizlik eş anlamlıdır. Bugün yargı bağımsızlığını hiçe sayıp güvenlik bürokrasisinin gücünü kendi siyasi emelleri için kullananlar unutmamalı ki yargı bağımsızlığı elbet bir gün onlara da lazım olacaktır. 

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Süt zamlarında Avrupa’yı 9’a katladık

    Yeni Asya demokrat geleneği destekledi

    Faiz batağı derinleşiyor

    Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

    Kudüs’ün kızının katline tepki yağıyor

    Kararı “görevli” mahkemeler verecek

    Sığınmacıları Meclis’te görüşelim

    Bir aile daha Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katıldı

    İsrail tarafından öldürülen Al-Jazeera Muhabiri yarın defnedilecek

    İlk defa paylaşıldı - Güneş'ten 4 milyon kat büyük...

    UNICEF yetkilisi Omar Abdi: Ukrayna'da son bir ayda 100 çocuk öldü

    Havan saldırısının ardından Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

    Karkamış saldırısıyla ilgili MSB'den açıklama

    Tahliye edilen Metin Gürcan hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı

    Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası Yargıtay tarafından onandı

    Son yarım asrın en sıcak 5. nisan ayını yaşadık

    Salgın sebebiyle ABD'de 1 milyon kişi öldü

    Almanya KRV Eyaleti Başbakanı: Türkler bizim için büyük bir zenginlik

    BM: Bir zamanlar dört başı mamur Mariupol şehri, şu an harabeye dönmüş durumda

    Saakaşvili hastaneye kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Bir grup diğerinin hakkına tecavüz ederse...”
    Genel

    Yeni Asya demokrat geleneği destekledi
    Genel

    Süt zamlarında Avrupa’yı 9’a katladık
    Şükrü BULUT

    Almanya’nın Kuzey Ren Eyaletinde seçim var
    Süleyman KÖSMENE

    Kul daralmayınca hızır yetişmez
    Genel

    Sığınmacıları Meclis’te görüşelim
    Genel

    Kararı “görevli” mahkemeler verecek
    Faruk ÇAKIR

    Ahiretteki mülâkatı düşünün!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ürgüplü Kabinesi “muhtıra hatırına” veto edildi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ben akıllı tüccarım!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.