"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Dokunul(a)maz Cumhurbaşkanı

Furkan Alyakut
10 Haziran 2022, Cuma
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında birtakım açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların en dikkat çekeni Erdoğan’ın Gezi Parkı protestolarına katılanlar için “çürük ve s*rtük” ifadelerini kullanmasıydı.

Açıklamalara toplum tarafından çok sert eleştiriler gelince de Erdoğan, “Yakışan teşhisi koyduk, alacak ahlak dersimiz yok” çıkışı yaparak eleştirilere kendince cevap verdi. 

Cumhuriyet tarihinde ilk defa, üstelik halkı tarafından doğrudan seçilen bir Cumhurbaşkanının, halkın bir kesimi için sarf ettiği sözleri sansürleyerek yayınlamak mecburiyetindeyiz sanırım. Hâlihazırda tüm toplumun eleştirdiği ve ne olursa olsun hiçbir mantıklı izahatı olmayan bu açıklamaları bir de biz eleştirerek vakit kaybetmeyelim. 

Bizler, bu sözlerin hukuki mahiyetini ve neticelerini incelersek ve gündeme taşırsak eminiz ki daha isabetli olacaktır. 

Türk Dil Kurumuna göre “s*rtük” kelimesi “Vaktini çok gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın”, “aynı anda birden fazla kişiyle gönül eğlendiren kadın” ya da “hayat kadını” ifadeleriyle tanımlanıyor. Ayrıca Dil Derneği Sözlüğüne göre de bu tabir küfür mahiyetinde bir kelime kategorisindedir.

Peki, bu gibi ifadelerin kullanımı suç unsuru olarak sayılabilir mi? Ya da bu ifadelerin kullanılması, bir cumhurbaşkanına dokunabilme yani yargılanma yolunu açar mı?

İlk olarak kelimenin suç olup olmadığına bakmamız gerekir. Türk Ceza Kanununun 125. maddesine göre hakaret suçu “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat …” etmek olarak tanımlanmaktadır. 

Bu kelimenin kullanımı kişinin toplumdaki onurunu, şerefini ve saygınlığını rencide edebilen bir kelime olduğu için, “evet, bu kelimenin birine karşı kullanılması bir suçtur” diyebiliriz.

İkinci olarak “bu suçun bir bireye karşı işlenmesiyle bir gruba karşı işlenmesi aynı şeyi mi ifade eder” sorusuna cevap vermeliyiz. 

Hakaret suçlarında muhatap alınan kişi sayısı ne kadar dar tutulursa suç unsuru o kadar mahiyet kazanır, muhatap kişi sayısı ne kadar genişlerse edilen hakaret de o ölçüde belirsizleşeceğinden suç mahiyetini yitirir. Örneğin bir bireye karşı hakaret ile bir topluma karşı hakaret aynı değerlendirilemez. 

Ancak burada Erdoğan, Gezi Parkı eylemlerine katılan kişileri hedef alarak söylediği için hakaretin muhataplarını dar bir kitle olarak yorumlamalıyız. Bu bakımdan, “evet, eylem hakaret suçu mahiyeti kazanmıştır”.

Son olarak Cumhurbaşkanı bu konuşmasından dolayı yargılanabilir mi? 

Yüce Divan kendisine ceza verebilir mi?

Sıradan vatandaşın açacağı bir tazminat davasında bir asliye hukuk mahkemesi kendisini tazminata mahkûm edilebilir mi? 

Cumhurbaşkanı’nın bir suç işlemesi durumunda nelerin olabileceği Anayasa’nın 105. maddesinde bir usule bağlanmıştır. Cumhurbaşkanı’nın insanlara hakaret etmesi, ahlaken, vicdanen sağlıklı bir tutum teşkil etmeyeceğinden ve kasıtlı işlenen bir suç mahiyetinde olduğundan elbette bu madde kapsamında bir yargılama yapılabilir. 

Tazminat davasına gelince. Teorik olarak tazminat davası açmak ve bu olayda tazminat hak etmek mümkündür. 

Ancak, istibdat rejimi ile avuç içine alınmış olan ve bu türden davaların hükümet torpili olmadan kazanılamadığına inanılan bir hukuk sisteminde, yargı makamları, elbette makamından kaldırılmadığı sürece, bir cumhurbaşkanını, nasıl ve hangi cüretle yargılayıp tazminata mahkûm edebilir? 

Unutulmamalıdır ki hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar.

Okunma Sayısı: 62
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar politikalarıyla fakir daha fakir zengin daha zengin

    İtalya'da 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu

    Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

    Belçika, sömürge dönemi için Kongo'dan yine özür dilemedi

    Dünya ciddi bir krizin eşiğinde

    ‘Aile diş hekimliği’ geliyor

    15 aboneden 1’inin doğalgazı kesiliyor

    Terör iftirası AB’den döndü

    Müslüman olan futbolcu Yakubu ismini aldı

    Faiz lobisine çalışıyorlar

    Süt zammı esnafı da vurdu

    Yumurtacılar: Batıyoruz

    Kira kavgaları daha da artar

    Liyakatın olmadığı yerde devlet çürümeye başlar

    Sivil darbe zihniyetini reddediyoruz

    Enflasyonu dizginlememiz zor görünüyor

    Cezayir'den İspanya ile ticari ilişkilerini dondurma kararı

    Van Gölü'nde üzücü görüntüler

    Ankara'da istinat duvarı çöktü: 4 apartman ve 1 gecekondu tahliye edildi

    Hatay'da antrepodaki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İtalya'da 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güvenli seçim, kararlı seçmen
    Ali FERŞADOĞLU

    Hürriyet, imanın özelliğidir
    İbrahim ERSOYLU

    Nur dersleri ve dershaneler
    Genel

    İman davetini siyasete ezdirmedi
    Cevher İLHAN

    “Ecnebi projeleri”ne taşeronluk!
    Fatih Yokuş

    Dinden soğutanlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir vatan derdi birikti küçücük bir karada
    Süleyman KÖSMENE

    Başkasının böbreğini kullanmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.