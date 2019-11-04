Allah’ın ipine Cemaat hâlinde sarılın

Genç Yorum dergisi 183. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Ayrı bedenlerde tek ruh: Cemaat” başlıklı Kasım sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren ile röportaj:

Cemaat konulu kapak dosyası bağlamında, cemaat kavramı/cemaat olmanın önemi, cemaatlerin nasıl olması gerektiği, mü’min olmanın gerekleri, cemaat-siyaset ilişkilerinin etkileri ve ümmet olma şuuru gibi konuların konuşulduğu, Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren ile Şulenur Yıldırım’ın gerçekleştirdiği röportaj Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Her ay olduğu gibi

Handenur Yaşar, Yeşil Yorum’da “Yeşile bakmak”; Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Görmek”; Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Yaşamak denemeleri” ve Fatma Zehra Şimşek & Duygu Yüksel & Esra Yavuzyiğitoğlu, Bâb-ı Edebiyât’ta “Ateşin söndüremediği” başlıklı yazılarıyla Genç Yorum’da. Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum, Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Keçeli’de bu ay

İlgi çekici ve zengin muhtevalarıyla Keçeli’de bu ay: Edibenur Üner, Her Telden’de “The Ocean Cleanup” ve “Forest” haberleriyle; Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Öğrenci işi atıştırmalık”tarifleriyle; Büşra Bakırcı, Çay Saati’nde göz renginin değişimi ile ilgili araştırmasıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “Teyit” oluşumu hakkındaki bilgilerle ve Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “İnsan Ne İle Yaşar” kitabının tanıtımıyla yer alıyor. Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Bediüzzaman amfide” ve Şüheda Kale, Hâyalnâme’de “Her koyun kendi bacağından mı asılır?” başlıklı yazılarıyla Keçeli okurlarını bekliyor.

Başka neler mi var?

Kültür-Sanat sayfasında Emine Sultan Çakır, “Bu medresenin hikâyesi ilginç” haberi ve Esmanur Alyakut ise “Bir aşk hikâyesinden doğmuş, dünyanın ilk tıp fakültesi” araştırmalarıyla yer alıyor. Şeyda Şultan Zengin, Amerikan Tavukları’na “Osman Yüksel Serdengeçti” ve “Ziyaretin kısası makbuldür” muhtevalarıyla dönüş yapıyor.

“Havz-ı Müşterek”

Cemaat olmak, cemaatlerin aslî vazifeleri, ferd-cemaat ilişkisi, Ehl-i Sünnet ve’l cemaat meselesi, cemaatlerin dönüşümü ve hataları, Risale-i Nur’u hiçbir şeye alet etmemek, enâniyet asrında cemaatte kalabilmek gibi konuların yer aldığı Kasım sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Hümeyra Titer: “Kardeşleri adedince ruhlar”

Nesibe Ersoylu: “Cemaat olmanın sırrı: Şahs-ı mânevî”

Muhammed Okur: “Bir parça olmak veya bir parçası olmak”

Hasan Yüksel: “Cemaatler ve dönüşüm”

Abdulkadir Sinoğlu: “Risale-i Nur hiçbir şeye alet edilemez”

Ayşenur Aydoğdu Akten: “Cemaatte kalma rehberi”

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.