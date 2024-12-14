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14 ARALIK 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Beyin göçü liselerde başlıyor

14 Aralık 2024, Cumartesi 01:52
Rakamlar, 2024 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin yüzde 89,74’ünün yurt dışına gittiğini gösteriyor.

Genç akademisyenler yurt dışına göçüyor

 

Euronews Türkçe, Türkiye’de ilk kez 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) güncel verilerini göz önünde bulundurarak, ülke sıralamasının zirvesinde yer alan iki lisedeki (Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi) öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki süreçte tercihlerini inceledi. 

Her ikisi de İstanbul’da bulunan liselerin 2024 yılındaki taban puanları 494,77, yüzdelik dilimleri 0,04’tü. Sıralamadaki bu benzerliğe karşın okullar, Fransızca (Galatasaray Lisesi) ve Almanca (İstanbul Erkek Lisesi) olan eğitim dilleri ve kurumsal geçmişleriyle ayrışıyor.  

Ayrıca İstanbul Erkek Lisesi’nde, Almanya’da lise eğitiminin sonunda alınan ve üniversiteye giriş hakkı tanıyan bir diploma ve sınav sistemi olan ‘Abitur’ sistemi mevcut.

Galatasaray Lisesi

Okulun Milli Eğitim Bakanlığı tabanlı internet sitesinde, 2020-2023 yıllarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) verileri erişime açık. Buna göre, 2020 yılında Galatasaray Lisesi’nin 136 öğrencisinin sınava girdiği, 100’ünün bir üniversiteye kayıt yaptığı, 15’inin kurum içinde uygulanan sınavla Galatasaray Üniversitesi’ni kazandığı, 17’sinin tercih yapmadığı, dördünün yurt dışına gittiği görülüyor. Lisenin paylaştığı veriler dahilinde, 2020’de eğitim-öğretim hayatı için yurt dışına giden öğrencilerin oranı, yurtta kalanlara kıyasla yüzde 2,94’tü. Son olarak, verilerin paylaşıldığı 2023 yılında 121 öğrenci vardı. 8’i sınava girmedi. 68’i YKS ile Türkiye’de bir okula girdi. İç sınav ile Galatasaray Üniversitesi’ne yerleşen öğrenci sayısı 15’ti. Dokuz öğrenci yerleşemedi. 29’u yurt dışına gitti. Yurt dışına çıkanların oranı, yüzde 23,97’ydi. Yani 2020-2023 aralığında, yurt dışına giden öğrencilerin oranında 7,25 katlık artış görüldü. 2020’de, sadece dört öğrenci Türkiye’den ayrılırken bu rakam 2023’te 29’du. Galatasaray Lisesi henüz 2024 yılının rakamlarını açıklamadı.

İstanbul Erkek Lisesi

Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Erkek Lisesi, Abitur sisteminin sağladığı avantajlar nedeniyle Türkiye’nin yurt dışına en çok öğrenci gönderen eğitim kurumlarından biri olarak öne çıkıyor.  Tıpkı Galatasaray Lisesi gibi İstanbul Erkek Lisesi’nin de Milli Eğitim Bakanlığı tabanlı web sitesinde YKS verileri ve öğrencilerin tercihleri görülebiliyor.  Buna göre, 2020 yılında okulun 165 öğrencisi vardı. 20’si tercih yapmadı. 60’ı yurt dışındaki okullara yerleşti. 85’i yurtta kaldı. Oran, yüzde 36,36. 2024’te 156 öğrenci vardı. Sadece 9 öğrenci Türkiye’de kaldı. 7’si İsviçre’ye, geri kalan 140’ı Almanya’ya gitti. Oran, kurum tarihine geçecek şekilde, yüzde 89,74’tü. Yani neredeyse her 10 öğrenciden dokuzu yurttan ayrıldı.

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