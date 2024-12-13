Genç akademisyenler yurt dışına göçüyor

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, siyasî baskıların Türkiye’nin yükseköğretim sisteminde ve eğitim kalitesinde ciddî bir gerilemeye yol açtığını vurgulayarak genç akademisyenlerin yurtdışına göç ettiğini söyledi.

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, son yıllarda artan siyasî baskıların Türkiye’nin yükseköğretim sisteminde ve eğitim kalitesinde ciddî bir gerilemeye yol açtığını vurguladı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması talebiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, üniversitelerindeki akademik personel sayısında son beş yıl içinde kayda değer bir azalma yaşandığını söyledi. Bazı fakülte ve bölümlerdeki kadro eksikliklerinin eğitim kalitesini doğrudan etkilediğini dile getiren Altıntaş, üniversitelerdeki akademik kadro azalmaları, beyin göçü ve bilimsel üretim kapasitesindeki düşüşlere dikkat çekti. Altıntaş, “OHAL döneminde ihraç edilen akademisyenlerden kaçı görevlerine iade edildi? Türkiye’nin bilimsel gelişimini desteklemek adına bu ihraçların etkilerini telafi etmek için hangi adımlar atılıyor?” diye sordu.

Geri dönülemez bir noktaya gidiyor

Genç akademisyenlerin yurt dışına göç ettiğine dikkat çeken Altıntaş, Türkiye’nin bilimsel gelişimi ve küresel rekabet gücü açısından yaşadığı kaybın geri dönülemez bir noktaya ulaşabileceğini belirtti. Altıntaş, yurt dışına giden akademisyenlerin geri dönüşlerinin teşvik edilip edilmediğini ve beyin göçünü engellemek için bir planlama yapılıp yapılmadığını dile getirdi. Üniversitelerde araştırma projelerine ayrılan bütçelerin yetersizliği sebebiyle bilimsel çalışmaların askıya alındığı iddialarına dikkat çeken Altıntaş, ayrıca, akademik özgürlüklerin artırılması ve siyasî baskıların azaltılması için Millî Eğitim Bakanlığı’nın aldığı veya almayı planladığı önlemleri de sordu. Altıntaş, Türkiye’nin eğitim sisteminde iyileştirme yapılmadığı takdirde bilimsel üretimdeki gerilemenin uzun vadede ekonomik ve sosyal kalkınmayı olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

MEHMET KARA - ANKARA