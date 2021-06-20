Bu tablo acilen sorgulanmalı

Hakim, savcı, avukat, kaymakam olmak için 4 yıllık fakülteleri bitiren üniversite mezunları, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 250 kişilik zabıta kadrosuna başvuru yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Genç işsizliğinin patlama yaptığı bu dönemde ortaya çıkan tablo, bir kez daha ülkenin en acil sorununu hatırlattı. 150 zabıta memur adayı için üniversitelerin 4 yıllık hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinin lisans programlarının birinden mezun olma şartı aranıyor. 70 aday ise üniversitelerin mahallî idareler veya yerel yönetimler ön lisans programlarından mezun olanlar arasından seçilecek. 20 aday da çevre, çevre sağlığı, çevre koruma gibi ön lisans bölümleri mezunları arasından alınacak. 10 aday ise gıda teknolojisi ve gıda teknikerliği bölümlerinden mezun olanlar arasından seçilecek.

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