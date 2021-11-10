Gençler okumak için buluştu

Trabzon’da düzenlenEn Doğu Karadeniz Okuma Programına katılan gençler tatillerini Risale-i Nur okuyarak değerlendirdi.

SEFA KILIÇ - TRABZON

Doğu Karadeniz bölgesi olarak 28-31 Ekim tarihleri arasında Trabzon’da, çevre illerdeki ağabey ve kardeşlerimizin katılımlarıyla bir okuma programı gerçekleştirdik. Her fırsatta kendini ve kâinatı okumanın yollarını arayan gençleri ve onlara yardımcı olmanın gayreti içerisinde olan Trabzon kahramanlarını ve programımıza katılan gazetemiz yazarlarından Sebahattin Yaşar’ı ve emeği geçen herkesi tebrik ederiz.

Programımızın katılımcı yelpazesinin emekli ağabeylerimizden üniversiteye yeni başlayan genç kardeşlerimize ve hatta daha da küçük yaş gruplarına varıncaya kadar çok geniş olması da programımıza ayrı bir renk ve güzellik kattı. Ferdî okuma saatlerimizin yanı sıra pandemi şartları da dikkate alınarak birbiri içerisindeki daireler gibi kümeler halinde kurulan sofralarda birlikte yapılan ziyafetler, yapılan muhabbetler de ayrı bir şevk verdi bizlere.

Programımızda Risale-i Nur’un bütüncül bakış açısıyla bir konu etrafında yapılan çalışmaların seminer sunumlarıyla paylaşılması da çok verimliydi. Seminerlerde, günahların, sakınılması ve çok dikkat edilmesi gereken bir şey olduğu kanaatine vardık. Devamında ihtiyatın; geride kalmaktan, korkarak çekinmekten ziyade geleceği planlamak, öngörmek ve ilerisinde korkuya mahal vermeyecek tedbirler alarak bugünden yarınları görebilmek ve tasarlamak olduğunu anlayıp bu kavramı adeta yeniden keşfettik.

Kendimizi geliştirmenin keyfini yaşadık

Programımızda bir başka güzellik ise beraber yapılan halı saha maçıydı. Çevre illerdeki kardeşlerimizle takımlar halinde erdemli rekabetin, takım olabilmenin, birbirimizle paslaşmanın, ortak bir amaç için birlikte mücadele vermenin okumalarda zihnen, sahada ise bedenen kendimizi geliştirmenin keyfini yaşadık. Ve son gün, Sera Gölü’nde rahmanî manzaralarda okuduklarımızı uygulamayla ve açık hava dersleriyle her an hakikatlerle beraber olmanın huzurunu müşahede ettik. Nice okuma programlarında tekrar buluşmak duasıyla sözü, herkesin kendi penceresinden nakletmek üzere programa bizzat katılan ağabeylerimize ve kardeşlerimize bırakıyoruz. Selâm ve duâ ile...

Miraç Şahintürk: Sevgili Risale-i Nur şakirtlerine sesleniyorum. Kısa bir zaman önce Trabzon’da yapılmış olan hem aktiviteli hem sosyalleşmeli hem birbirimizi tanımamıza, aynı çatı altında toplanmamıza vesile olan okuma programında toplanmış bulunduk. Bu zorlu süreçte uzun bir süre hasret kaldığımız okuma programında bizleri bir araya getirmeye vesile olup her konuda en güzel şekilde ağırlayan Trabzon Yeni Asya okuyucularına sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Yüce Mevlâm herkesten razı olsun.

Uhuvvet çerçevesinde kaynaştık

Kerim Gökçe: Çok değerli, Risale-i Nur okuyan ağabeylerim ve kardeşlerim. Trabzon etkinliğinde bizlere ettiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Bu pandemi döneminde böyle bir programın olması bizleri çok mutlu etti. Rabbim bizlere tekrardan aynı çatı altında toplanmayı nasip etsin. Allah razı olsun.

Enes Aşıkoğlu: Sevgili Risale-i Nur okuyucuları ve değerli ağabeylerim ve kardeşlerim; birkaç gün önce katılmış olduğumuz Trabzon Okuma Programı’nda güzel şeylerden feyiz aldık. Trabzon’daki ağabeylerimize, bizlere böyle güzel imkânlar sağladıkları için teşekkür ederiz.

Eray Demirel: Evet; Risale-i Nur derslerini kelâm eden sevgili, saygıdeğer ağabeylerim... Bizleri Trabzon’da ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Dersler olsun, etkinlikler olsun, sohbetler olsun, aktiviteler olsun ve ikramlar olsun hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah yakın bir zamanda aynı çatı altında toplanmayı Allah bize nasip etsin.

İsmail Zengin: Kardeşlik, saygı ve sevgi içerisinde geçen bu programda okuduk. Programı düzenleyen herkesten Allah razı olsun.

Berat Kantaş: Okuma etkinliği çok iyiydi, hem okuyarak kendimizi geliştirdik hem de gelen kardeşlerimizle güzel etkinlikler yaparak uhuvvet çerçevesinde kaynaştık. Bu tür programların sık sık olmasını ümit ederiz.

Umut Yılmaz: Bu okuma programımızda hem okuduk hem eğlendik en önemlisi uhuvvet içinde birlikteliğimizi sağladık. Ağabeylerimiz sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler, gelen hocamızdan da Allah razı olsun.

Bir yarış halinde hizmete koşturuyorlardı

Sebahattin Yaşar: Birkaç günlük Trabzon Okuma Programı’na dâvet edildiğimde doğrusu heyecanlandım. “Kimler gelecek?”, “Nasıl dersler olacak?”, gibi onlarca bilinmezlik; heyecan unsuru oluyor. Trabzon’da bizi karşılayan Barış kardeşimin, tatlı dili programın ilk güzelliği idi. Bilhassa emekli ağabeylerin programda vazife almaları dikkat çekici idi. Adeta bir yarış halinde hizmete koşturuyorlardı. Okuma programına ağırlıklı olarak Bayburt’tan ve Trabzon’dan üniversiteli gençler katıldılar. Genç eğitimci kardeşimiz Sefa’yı, hizmetlerde koşturan Temel Ağabeyi, Temel Ağabeyin adeta yardımcısı gibi koşturan Mü’min Ağabeyi, Abdulkadir Ağabeyi ve diğer kahramanları unutmak mümkün değil. Gençleri en çok etkileyen konulardan biri, yaşça büyük olanların programa katılan gençlere hizmet etmeleri idi. Risale-i Nurlar’ı bu programda tanıyan gençlerle birlikte, Yeni Asya cemaatini de bu programda tanıyan genç vardı. Programın güzel taraflarından biri de gençlerin; ellerindeki not defterine, okudukları yerlerdeki dikkatlerini çeken noktaları not almaları idi. Ayrıca “Yeni Asya Mesleği ve Meşrebi”, “Risale-i Nur’da Günahlar”, konuları seminer olarak sunuldu.

Program; ağabeylerin de katıldığı, Sera Gölü’ndeki piknikle tamamlandı. Netice şu ki, kim programla irtibatlandı ise İnşallah istifade etmiştir. Programda maddî ve manevî emeği geçen bütün ağabeylerimize ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

