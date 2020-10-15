Gençlerden Nurlu buluşma

Isparta’da ‘Isparta Risale-i Nur Gençlik Okuma Programı’ faaliyetleri altında gençlerle birlikte düzenlenen ‘Küre-i Arz Tefekkür Gezisi’ ciddi istifadeye medar oldu.

Isparta’da geçtiğimiz haftasonu düzenlenen (10 Ekim Cumartesi günü) ‘Isparta Risale-i Nur Gençlik Okuma Programı’ faaliyetleri altında ‘Küre-i Arz Tefekkür Gezisi’ faaliyeti, Isparta Milas Piknik Alanında gerçekleştirildi. 12-25 yaş arası gençlerden oluşan katılımcılar büyük bir iştiyak ve mutlulukla ‘Risale-i Nur dersi, Kur’ân ziyafeti, Kâinat Tefekkür Yolculuğu, Özel Piknik Ders Baklavası’ ikramı gibi faaliyetleri gerçekleştirdiler. Sararmaya yüz tutmuş yaprakların, masmavi gökyüzünün, pamuklar gibi saçılmış bulutların altında ve zümrüt gibi yemyeşil çimenlerin üzerinde gerçekleştirilen ‘Küre-i Arz Tefekkür Gezisi’ programı büyük beğeni topladı.

Her haftasonu program devam ediyor

Programa iştirak eden 12-25 yaş genç Risale-i Nur Talebeleri diğer programı dört gözle beklediklerini, çok istifade ettiklerini hem elmaslar kıymetindeki kudsî iman hakikatleri ile hem spor-oyun müsabakaları ile meşguliyetin kendilerini çok mutlu ettiğini, ciddî istifadeye medar olduğunu belirttiler. Ayrıca her haftasonu 5-17 yaş ve 18-25 yaş ‘Isparta Risale-i Nur Gençlik Okuma Programı’ gerek erkekler ‘Genç Saidler’, gerek hanımlar ‘Şefkat Kahramanları’ olarak katılımcılar ile Şahs-ı manevinin duâları ile şevk, mutluluk içerisinde sürdürülmektedir.”