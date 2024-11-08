Gençleri kaybetmeyelim

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Türkiye dünyada 10 ekonomi arasına girecekse, yetenekli gençlerimizi kaybetmemeli, yeni yetenekleri ülkemize kazandırmalıyız” dedi.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından “32. İnsan Odağında Yönetim Kongresi” düzenlendi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, burada yaptığı konuşmada, bugün gençlerin 2,5 milyonunun ekonomide yer almadığını belirterek, “Bizim hem gençleri hem kadınları istihdama dahil etmemiz gerekiyor. Bugün üniversiteden mezun olan gençlerimizin yüzde 2’si yurt dışına gidiyor. Bu çok yüksek bir oran. Türkiye dünyada 10 ekonomi arasına girecekse, yetenekli gençlerimizi kaybetmemeli, yeni yetenekleri ülkemize kazandırmalıyız. Bu yetenekleri ülkemizde tutmak için her alanda uygun iklimi sağlamamız gerekiyor. Bunun için kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi olarak hepimizin üzerine görevler düşüyor” ifadesini kullandı.

Beyin göçünü beyin gücüne çevirelim

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay da “Her türlü ayrımcılıktan uzak kapsayıcı kurum kültürüne, teknoloji ve yapay zekayla anlaşmış, umutlu liderlere ihtiyacımız var. Bunlar olduğunda beyin göçünü beyin gücüne çevirme şansımız olduğu gibi yurt dışında olan yeteneklerimizin de ülkeyle bağını koparmamış oluruz ve yaratacakları katma değeri de yine ülkeye döndürmüş oluruz” değerlendirmesinde bulundu.