Gençlerin gözü dışarıda

Yurt dışında üniversite okumak isteyenlerin sayısı arttı. Bursa’daki bir dil kursunda eğitim alan öğrenciler, gelecek kaygısı ve daha iyi bir hayat arzusu nedeniyle gitmek istediğini söyledi.

gazeteduvar’ın haberine göre, son dönemde 16-25 yaş arasındaki gençlerin yabancı dil kurslarına ilgisi arttı. Üniversiteyi yurt dışında okumayı hedefleyen pek çok öğrenci, okulların belirlediği dil notunu alabilmek için kursların yolunu tutuyor. Öğrencilerin, yurt dışına gitmek istemelerinin başında daha iyi bir eğitim alma ve kolay iş bulma beklentisi geliyor. Bursa’da dil kursu sahibi olan Fatma Kahraman, ekonomik şartların öğrencileri teşvik ettiğini söyledi. Dil kurusuna giden 12. sınıf öğrencisi Toprak Yazıcı, üniversiteyi İrlanda’da veya Almanya’da okumayı planlıyor. Yazıcı, “Türkiye ekonomik olarak sıkıntılı olduğu için yurt dışını tercih ettim. Orada iş imkanları okurken de fazla. Diploma sahibi olduktan sonra çok daha nitelikli yerlerde çalışabiliyorsun. Burada üniversite okuyup kendine uygun bir iş bulamayan yüz binlerce insan var” diye konuştu.

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