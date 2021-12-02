İstanbul’da uhuvvet kahvaltısı

İstanbul Yeni Asya hanım okuyucuları uhuvvet kahvaltısı ve seminer ile bir araya geldi.

Uhuvvet için düzenlenen kahvaltıya İstanbul’un birçok semtinden katılım oldu. Beykoz Koru Sosyal Tesislerinde düzenlenen tabiat ile iç içe, sonbaharı teffekkür ederek yapılan kahvaltıda pandemi sonrası hasret giderildi. Şükran Gül Durum’un hazırladığı ‘İstikamet nedir?’ başlıklı seminerde şahsi hayatta ve toplum hayatında istikamet konuları tafsilatlı olarak işlendi. Pandeminin getirdiği manevi sosyal mesafe, kahvaltı ve seminer vesilesiyle kısmen giderilmiş oldu. İstanbul - Ayşenur Özer

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