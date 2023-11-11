Kutuplaşma beyin göçünü arttırdı

Sosyolog ve yazar Besim Dellaloğlu, beyin göçü ile ilgili “Türkiye’deki kutuplaşma azalmadan bu göçün tersine döneceği izlenimine sahip değilim” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021’de, 103 bin 613 Türk vatandaşı ülkeyi terk ederken bu sayı 2022’de 139 bin 531’e çıktı. Ayrılanlar arasında en büyük grubu 25-29 yaş arasındakiler oluşturdu. Beyin göçü, Suriye ya da Irak gibi ülkelerindeki savaşlardan ve sıkıntılardan kaçan, Türkiye’yi Avrupa’ya giden bir rota olarak kullanan yüzbinlerce düzensiz göçmenin durumundan farklı.

Sosyolog ve yazar Besim Dellaloğlu, “toplumun en üst eğitimli katmanındaki kişilerin” ayrılmasını demokratik normların aşınmasına bağlıyor. Dellaloğlu “Türkiye’deki kutuplaşma azalmadan bu göçün tersine döneceği izlenimine sahip değilim,” diyor.

Yüksek eğitimli kişiler ülkeden ayrılıyor

Associated Press’e konuşan Dellaloğlu, göç etme olasığı en yüksek kişilerin kişilerin tıp ve bilişim uzmanları olduğunu belirtti, ancak tüm sektörlerden yüksek eğitimli kişilerin de ayrılmak istediğini söyledi. 24 yaşındaki bilişim mühendisi Ahmet Akkoç, iki yıl önce Danimarka’da yüksek lisans yapmak üzere Türkiye’den ayrıldı ancak daha sonra Kopenhag’da iş buldu ve kalmaya karar verdi. Akkoç “Uzmanlaşmak istediğim bir alan vardı ve Türkiye’de o uzmanlığa kesinlikle talep yoktu” ifadelerini kullandı.

Şiddet de etkili oluyor

Euronews Türkçe’nin haberine göre 2022 yılında 2 bin 600’ün üzerinde doktor, yurt dışında çalışabilmek için Türk Tabipler Birliği’nden gerekli belgeyi talep etti. Doktorlar ayrılma gerekçesi olarak çoğunlukla düşük maaşları, zorlu çalışma koşullarını ve hastaların uyguladığı şiddeti gösteriyor. Geçen yıl yaptığı bir konuşmada Erdoğan, isteyen tüm doktorların “gidebileceğini” söylemişti. Fakat daha sonra ses tonunu yumuşatarak, Türkiye’nin “parlak bir gelecek” vaadi taşıdığı için ayrılanların yakında geri döneceğini söyledi.

Haber Merkezi