Medya ve fikir hürriyeti

Genç Yorum dergisi, “Fikrin de bir namusu var” başlıklı Ekim sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Haber: Seyhan ŞENTÜRK

seyhan@yeniasya.com.tr

Genç Yorum dergisi 194. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Fikrin de bir namusu var” başlıklı, Ekim sayısı ile okurlarıyla buluşuyor. “Medya ve fikir özgürlüğü” konusunu ele alan derginin, “Demokrasinin 4. kuvveti olarak medya, fikir namusu, fikir ve ifade özgürlüğü, Bediüzzaman ve medya, medya ve fikir özgürlüğü bağlamında ilmin haysiyeti” gibi içeriklerden oluşan Ekim sayısının kapak yazar ve yazıları arasında: Prof. Dr. Ahmet Battal: “Medya; nur mu topuz mu?”, Nuriye Sultan Kostak: “Sosyal medya ve eleştiri kültürü”, Bilal Said Parlakoğlu: “Bediüzzaman ve gazeteler”, Av. Behlül Semerci: “İlmin haysiyeti”, Psk. Ayşenur Aydoğdu Akten: “Fikir namusu” yer alıyor. Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım sayfasında “Hayırlı ‘iş’ler” yazısıyla; Çev. Müh. Handenur Yaşar, Yeşil Yorum’da “Hazların plastik olup olmaması üzerine” yazısıyla; Dr. Bahri Tayran, Haydi Bilime köşesinde “Cehennem de güzeldir” başlıklı araştırmasıyla; Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Lam’ı Cim’i yok!” ve “Kadınları sigaraya başlatan adam” başlıklı içerikleriyle Genç Yorum okurlarını bekliyor. Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Kısa uzun sözler” yazısıyla yer alırken, Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Çalışmak” makalesiyle Genç Yorum okurlarıyla buluşuyor.

İsmail Okur editörlüğünde hazırlanan “Haber fotoğrafçılığı” konulu Foto Yorum ile Türkiye ve dünya gündeminden içeriklerle Yılmaz Tokdemir’in derlediği Haber Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Daha başka?

Farklı Yorum sayfasında Mustafa Eren Bozoklu, “İsm-i Ferd ya da varlığın kimliği” makalesiyle; Çizi-Yorum’da Sude Altun, illüstrasyon çalışmalarıyla; Anlamlı Yorum sayfasında Cenk Çalık, “Medreselere mânâ-i harfî penceresinden bakmak” yazısıyla ve Edebî Yorum sayfasında Beyzanur Yılma, “Dost muyuz?” denemesiyle yer alıyor. Ayşenur Yaşar Şiir sayfasında yer alırken, Hikâye köşesinde Fehmi Marankos “Nergisler son açtığında” çalışmasıyla Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Keçeli’de bu ay

Zengin ve kaliteli içerikleriyle Keçeli’de bu ay: Merve Yavuz, Heybe’de “Uzun Lale Sendromu” araştırmasıyla; Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Büyümek ve ölmek üzerine” başlıklı paylaşımıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “I will die someday” hesabı ve “Captivision” kanalının tanıtımıyla; Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Online mı, yüz yüze mi?” başlıklı değerlendirmesiyle ve Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Başı Sınuklar İçin Kılavuz” kitabının tanıtımıyla Keçeli okurlarını bekliyor.