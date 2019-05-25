Türkiye’de gençler mutsuz

TÜİK’in ‘İstatistiklerle Gençlik 2018’ araştırmasına göre, Türkiye’de gençlerin dörtte biri ne eğitimde ne istihdamda, yeteri kadar mutlu olamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’de gençliğe dair veriler açıkladı. TÜİK’in ‘İstatistiklerle Gençlik 2018’ araştırmasına göre, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018’de yüzde 0.3 artışla yüzde 24.5’e çıktı. Kendini ‘mutlu’ olarak tanımlayan gençlerin oranı yüzde 55.4’e düştü. Bu oran son 16 yıldaki en düşük oran oldu. Türkiye’de 15-24 yaş arası gençlerin nüfusa oranı 2018’de yüzde 0.3 azalarak 15.8’e düştü. Bu oranın 2023’te 14.8’e, 2030’da da 13.4’e düşmesi bekleniyor.

Mutluluk kaynakları değişiyor

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018’de yüzde 0.3 artışla yüzde 24.5’e çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 15.6, kadınlarda 33.6 oldu. Kendini mutlu veya çok mutlu olarak tanımlayan gençlerin oranı ise 2016’dan beri azalıyor. 2016’da yüzde 65.1 olan bu oran 2017’de yüzde 61.3’e, geçen yıl ise yüzde 55.4’e düştü. Bu oran son 16 yıldaki en düşük oran oldu. Mutluluk oranı genç erkeklerde yüzde 53.5, genç kadınlarda da yüzde 57.2 oldu. Gençler mutluluk kaynağı olarak ilk sırada sağlıklarını görüyor. İkinci sırada olan sevgi ve başarıyı mutluluk kaynağı olarak gören gençlerin oranı azalırken dördüncü sıradaki para ve beşinci sıradaki işi mutluluk kaynağı olarak gören gençlerin oranı ise geçen yıl arttı.

Eğitimden memnun gençler azalıyor

BBC Türkçe’nin derlediği habere göre, işinden memnun olan gençlerin oranı 2018’de son beş yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 76 oldu. Gençlerin işten elde ettikleri kazançtan memnuniyet düzeyi de son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Gençlerin yarısından azı, yüzde 48.7’si gelirinden memnun. Gençlerin eğitimlerinden memnuniyet seviyesi de son beş yılın en düşük seviyesi olan yüzde 58.3’e geriledi. Türkiye’de gençlerin işgücüne katılım oranı 2018’de artarak yüzde 43.3’ten 44’e çıktı. Gençlerde bilgisayar kullanım oranı yüzde 86.3, internet kullanım oranı ise yüzde 93 oldu.