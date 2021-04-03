Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor

Yeni teknolojilerin bağımsız girişimleri çok daha kolay hale getirmesiyle birlikte dünyada ve Türkiye’de kendi işini kurmak isteyen kişi sayısı giderek artıyor.

Esnek çalışma saatleri, maksimum verimlilik ve kendi işinde çalışmanın verdiği motivasyon, çoğu kişiyi farklı iş modellerine yönlendiriyor.

Pandemi süreciyle iş yapış şekillerinin giderek hız kazandığı bir süreçte artık iş dünyasının kavramları da değişiyor. Gig ekonomi, freelancer gibi adını sıkça duyduğumuz bu kavramlara bir yenisi daha ekleniyor “Marka Elçileri”. Yeni çalışma modellerinin gelişmesiyle işini ‘patron’ gibi yapan profesyonelleri bir araya getirerek Türkiye’de tüketici destek hizmetleri alanında ilk olan yeni nesil çalışma platformunu hizmete açan Champs Kurucu Yönetici Mahir Tüzün, teknoloji alt yapılı müşteri hizmetleri sektöründe kendi işinin patronu olma anlayışının giderek arttığını belirtti. Tüzün, Gig iş modeli ile uzaktan patron gibi çalışan profesyonellerin müşteri temsilciliği kavramının yetkin marka elçisi unvanına evrilme sürecinin ise hızlandığını vurguladı.

Yeni kuşak, kendi işinin patronu olmak istiyor

Dünyadaki dinamiklere bağlı olarak ferdî girişimcilik hareketlerinin giderek arttığını ifade eden Tüzün; “Teknoloji, iş yapma biçimimizde devrim oluşturmaya devam ediyor. Artık hepimiz daha esnek koşullarda, iş/özel yaşam dengesinin sağlandığı çalışma koşullarının ve çalışılacak projenin çalışan tarafından seçilebildiği bir iş yaşamı istiyoruz. Bunun yanı sıra artık işletmeler de hem fikren hem de teknolojik olarak belli başlı hizmetleri işin uzmanlarına “uzaktan” yaptırmayı amaçlıyor. Bu noktada özellikle de Y ve Z kuşaklarının iş dünyasındaki hakimiyeti ciddi oranda hissediliyor. Bağımsız çalışma, kendi sınırlarını kendi belirleme, fiziksel sınırlara bağlı kalmama gibi kuşak özellikleri, kendi işinin patronu olmak isteyen kişi popülasyonunu arttırıyor’’ dedi.

İstanbul - Mücahit AK