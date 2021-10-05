Yuvalarımız sığınağımız olsun

12.Uluslararası Dergi Günleri kapsamında Bizim Aile Dergisi’nin düzenlediği “Yuvalarımız tahassüngâhımız olsun” semineriyle, okuyucularımız ile buluştuk.

HABER: Kübra Örnek Korkmaz

kubraornek@yeniasya.com.tr

29 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında Sirkeci Garı’nda düzenlenen 12.Uluslararası Dergi Günleri kapsamında yurt içi ve yurt dışından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Dergi, şair ve yazarlar, etkinlik ve konferanslarla okuyucularıyla buluşuyor. Bizim Aile Dergisi de, “Yuvalarımız tahassüngâhımız olsun” semineri ile okuyucularıyla buluştu. Seminere gelemeyenler için de canlı bağlantı ile dinleme imkanı sağlandı.

Halide Keçeli ve Fatma Demir’in sunduğu seminerde ilk olarak tahassüngâhın manasına vurgu yapıldı. Ardından evliliğin tanımını ve evliliğin hikmetinin kalbe mukabil kalp manasının inkişafıyla mümkün olduğuna dikkat çekildi. Kalbe mukabil kalp olabilmek için hangi hususlarda gayret edilmesi gerektiği örneklendirildi. Fıtrat farklarının evliliğe olan etkisi anlatıldı ve Risale-i Nur’dan mutlu evlilik formülleri verildi.

Kusurlarımızı tamamlamaya çalışalım

Fatma Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu ahlâksızlık ateşinin kıvılcımları evimizin saçaklarına sıçramadan biz ne yapabiliriz? Himmetimiz nerede? Çakıl taşı hükmündeki evlilik içindeki meselelerde mi boğuluyoruz? Yoksa tehlikenin farkında mıyız? Nazarlarımız değişirse, evlilik ilişkilerimiz de değişecek. Yuvalarımızın tahassüngâh olması için evliliğimize, aile hayatımıza dair farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Nazarımızı değiştirip farkındalığımızı arttıracak birçok unsur bulabiliriz. Evliliğin iki kusurlu insanın birlikteliği olduğunu unutmamalıyız. Risale-i Nur, insanın bu mahiyetini net bir şekilde ifade etmektedir. İnsan nihayetsiz kusur ve acz ile yoğrulmuş, ihtiyaç sahibi fakir bir varlık. Bu mahiyete sahip iki insanın birlikteliği de kusursuz, noksansız olmayacaktır. Bu yüzden birbirimizin kusuratı karşısında, tenkite değil, tekmile, tamamlamaya çalışmalıyız. Uzmanlara göre, modern ilimlerde de evlilikte yeterli olan vasıf ‘iyi’ olmasıdır. Mükemmeli yoktur. Yine Risale-i Nur’dan çok güzel bir kaide bu manada farkındalığımızı arttıracaktır. O da şu ki, ‘Hasen, ahsenden ahsen’dir. Yani her evliliği kendi şartları içinde değerlendirip en güzeli bulmak. Yoksa kıyaslama vehmi, mükemmel bir evlilik arayışına girmemek, nitekim İmam-ı Gazali’nin dediği gibi ’imkânat dairesi içinde şuanki durumdan daha güzeli, daha üstünü, daha mükemmeli yoktur’ hakikati aklımızdan çıkmamalı. Çok muazzam bir hakikat, birçok sıkıntılara da çözüm.”

“Dinsiz cereyanlar aileyi hedef almış”

Ailedeki sorunlar ve çözümlerinin anlatıldığı seminerde, Halide Keçeli şunları söyledi: “Konumuz aile hayatı. Yuvalarımızın tahassüngâh olması. Tehlike hızla yayılıyor. Bediüzzaman’ın dediği gibi ‘Dinsiz cereyanlar aileyi hedef almış durumda.’ Hal böyle olunca, gelen hücumlara karşı müteyakkız olabilmemiz için, bu konuların gündemimizde taze tutmamız gerektiği kanaatine vardık.” “Tahassüngâhın manası sağlam, dayanıklı, güvenli, sığınak, sağlam bir kale. Risale-i Nur’a baktığımızda ‘İnsanların, hususan Müslümanların tahassüngâhı bir nevi Cenneti aile hayatıdır, o da mı bozulmaya başlamış’ derken, başında eyvah diyor. ‘Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzeran-ı hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgâr gibi uçar gider.’ Sağlıklı toplumun temeli malûmunuz ailedir. Sığınağımız ve bir nevi Cennetimiz olan aile, manasını yitirdiğinde toplumsal çöküş yaşanır. Nesiller tehlikeye girer.”