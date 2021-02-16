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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Ölmeden önce 100 tavsiye

Gülnur TERCAN
16 Şubat 2021, Salı 01:24
Ölüm…

Ne zaman geleceği belli olmayan bir kapı. Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinâna geçiş. 

Hayat yolculuğunda elbet karşımıza çıkacak olan bu hâl için hazırlığımız ne durumda acaba?

Gündelik telâşelerimizden sıyrılıp, bir düşünsek nasıl olur?

Uzak yahut yakın… Fark eder mi?

Hazırlık denilen hâl bir anda bitmez ki… Ki bu hazırlık ebedî bir hayat için ise…

Bu hazırlık için bir liste olsa ne güzel olur değil mi? Şöyle bir baksak; yaptıklarımızı, yapacaklarımızı yahut unuttuklarımızı görsek.

Süleyman Bayşu, bizler için bu listeyi düzenlemiş ve Yeni Asya Neşriyat basmış. Raflarımıza koymaya, alıp okumaya hazır hâle gelmiş durumda. 

Peki, listede neler mi var? Birlikte birkaç maddeye bakalım…

• Vasiyetinizi hazırlayın.

• Kaza namazlarınızı eda etmeye çalışın.

• İnsanlara sıkıntı veren şeyleri ortadan kaldırın.

• Ağaç dikin.

• Tebessüm edin.

• Faizli kazançtan kaçının.

• İhtiyaç sahibi bir Müslümanı giyindirin.

• Teheccüd namazına devam edin.

• Babanızın dostlarını ziyaret edin.

• İstişare etmeyi ihmal etmeyin.

• Ölümü çokça hatırlayın.

Ve bunun gibi birçok madde… Aslında bu hazırlık denilen durum, bir hayatı dolduran kulluk hâli.

O hâlde var mısınız ölüm gelmeden önce bu hayatı dolu dolu yaşamaya?

Sünnet-i Seniyye üzerine, Rabbimizin istediği gibi…

Mübarek olsun…

Not: Bizim Aile Dergisi Şubat sayısından alınmıştır.

Okunma Sayısı: 259
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