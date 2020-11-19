Hayatta yaşanılan her ân kıymettâr... Rabbimizden bize verilen büyük bir nimet.

O “ân”ları dolu dolu yaşayan ve kalemden satırlara aktararak okuyuculara ulaştıran biri Fatma Özden Özkişi.

Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan bir çok kitabı gibi “Ömrümün Gurub Vakti” de öyle hoş bir üslûpla yazılmış ve hakikattar hayat hâlleri ile döşenmiş.

Kitabın Önsöz’ünde şöyle söylüyor Fatma Özden Özkişi,

“Amacım, insanlara faydalı olmak gibi güzel duygularımı kitaplaştırırken, sohbet etmek, hayata bağlı ve işe yarar ömür tüketmek. Olayları kendi önemleri bakımından değerlendirdim. Hiçbir edebî türe bağlı olmadan, sanat kaygısına düşmeden, kendime has bir tarzda, kimseyi örnek almadan özgür yazıyorum. Bir kişinin faydalanması bile bana onur verir.”

Ömrümüzün hangi vaktine denk gelirse gelsin,

Bu güzel satırları okumak ve istifade etmek için, buyurunuz.

Gülnur Tercan