Hayatın içindeki koşturmada hiç durmadan, koşarcasına yaşayan insan. Kendinden uzaklarda. Bîhaber...

Kendinden uzaklaşan insan hâliyle diğer insanlardan da uzaklaşıyor mânen. Yan yana bedenler ama ruhlar ırak birbirinden. O hâlde gelin birlikte bir yürüyüşe çıkalım. Kendimizin koluna girelim. Adım adım tanıyalım kendimizi. Eğitimci- yazar Sebahattin Yaşar’ın kaleme aldığı, Yeni Asya Neşriyat’ tan çıkan “Kendinizle Yürüyüşe Çıkın” kitabı bize yol gösteriyor. Kendi kendimize nasıl yârenlik edeceğimizi? Hangi adımların bizi bize yaklaştıracağını anlatıyor. Ve tüm hayata nazarımızı çeviriyor. Sokağa, çocuğa, ihtiyarlığa, sağlığa, kitaba, tefekküre, mektuba, daktiloya, dertlere, sevgiye nazarımızı değdiriyor. Ve Risâle-i Nur’daki iman hakikatlerini hayatın tüm hâlleriyle harmanlayarak sunuyor bizlere. Kendimizle olan yürüyüşümüzde hakikate çıkan yolları anlatıyor bize içtenlikle. Bir dostla çay içimindeki muhabbet kıvamında bir kitap. Kendimizin ellerini tutmaya vesile... Yürüyüşe var mısınız? Not: Bizim Aile Dergisi Ocak sayısından alınmıştır.

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