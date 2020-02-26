1 ayda 4 yeni cezaevi

AKP iktidarları döneminde 200’ü aşkın sayıda yeni cezaevi açılırken mahkûmların nüfusu da 300 bine yaklaştı.

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı istatistiklere göre, 2006 ile 2020 yılları arasında 161 bin kişi kapasiteli toplam 196 yeni cezaevi açıldı. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yaşandığı 2016 yılı en fazla cezaevi açılan yıl olurken, 2020’nin yalnızca ocak ayında dört yeni cezaevi daha eklendi. Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerini BirGün’e değerlendiren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bu kadar cezaevi yapılması aynı zamanda adaletin olmadığının da bir göstergesi. Kamuoyu biliyor ki Türkiye’de adalet olmadığı için insanlar cezaevlerine dolduruluyor. Geçtiğimiz kasım ayında cezaevlerinin toplam nüfusunun 288 bin civarın olduğuna dair bir açıklama yapıldı. Bu rakam 300 bini bulmuştur hatta geçmiştir, diye düşüyorum. Yani cezaevlerinde mevcut kapasitenin üzerinde yaklaşık 70 bin kişi kalıyor” dedi.