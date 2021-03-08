'1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını bildirdi.

AA

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