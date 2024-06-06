3 sayılı kararname niye iptal edilmedi?

İdare hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, Anayasa Mahkemesi’nin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı maddelerini iptal eden kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuya dair tartışma konusu olan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne değinen Günday, “3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi üst kademe yöneticilerin atama usul ve esaslarını düzenliyor. Anayasa değişikliğinden sonra cumhurbaşkanının yetkileri arasına bir de üst kademe yöneticileri atama yetkisi veriliyor. Yeni anayasa değişikliğinden sonra ‘üst kademe yöneticilerin atama usul ve esasları cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir’ deniliyor.’ Bu kararname ile Merkez Bankası Başkanı ve rektörler üst kademe kamu yöneticileri sayılmış. O kararname ise şu an yürürlükte. Yani iptal kararı ile Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararı ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi etkilenmiyor. Yani 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iptal edilmemiş, iptal kararından etkilenmemiş. Yani mevcut Cumhurbaşkanı, 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden aldığı yetki ile bu atamaları yapmaya devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ortaya çıkardığı böyle bir garabetlik var ne yazık ki” dedi.

Ankara - Anka