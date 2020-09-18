3 şehitten 3 öğüt

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, Demokrasi Şehitlerimiz Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu anma mesajıNda, “16 ve 17 Eylül’de yaşadığımız acı bizlerden 3 yiğidi alırken 3 öğüdü bırakmıştır: Bedenler fani, fikirler bakidir; fikirlere yaslanın. Demokrasiye inanın, adaletin terazisini bozmayın” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu anma mesajı yayınladı. Anma için dün Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törende bir mesaj verdi. Uysal, “16 ve 17 Eylül’de yaşadığımız acı bizlerden 3 yiğidi alırken 3 öğüdü bırakmıştır. Bedenler fani, fikirler bakidir; fikirlere yaslanın. Demokrasiye inanın. Adaletin terazisini bozmayın” dedi. Türkiye’de yalnız siyasal manada değil sosyal ve ekonomik manada da şahlanış dönemi olan Demokrat Parti döneminin, 27 Mayıs’ta, kökü besbelli dışarda bir çetenin örgütlü saldırısına maruz kaldığını söyleyen Uysal, “27 Mayıs, özü itibariyle yalnız bir siyasi kadroyu ve fikri değil, milletimizin tanzimatla başlayan demokratikleşme çabalarının nihayet başarıya ulaşması sonrası, bunun müsebbibi olarak iradenin sahibi koca bir milleti hedef almıştı” dedi.

“MİLLETİ TEMSİLEN 3 YİĞİDİ İDAM ETTİLER”

Türk milletine savaş açmanın, bu milletin bükülmez iradesi ve imanı karşısında anlamsız olduğunu yüksek bir maliyetle öğrenen mahfillerin, yeni bir “harp yöntemi” olarak darbeyi tercih ettiklerini, kinlerini dindirmek içinse o bükülmez iradenin temsiline nail olmuş hürriyetçi demokratları yargılamayı seçtiklerini ifade eden Uysal, mesajında şunları söyledi: “İktidara darbe ile sahip olmak, kurmaca mahkemeler, asılsız suçlamalarla yargılamak, türlü rezilliklerle onurlarını incitmek yetmemiş olacak ki milleti temsilen 3 yiğidi idam ettiler. Dahası bunu yaparken, milletin iradesinin bir tezahürü olarak Demokratları darağacına gönderirken milleti korumakla mükellef silahlı kuvvetleri de araç etmişlerdi. Hülâsa 27 Mayıs, bu toprakların fethinden, bu coğrafyadaki gönüllerin fethinden mütevellit bu millete hasetle bakan, şanlı Kurtuluş Savaşımızla bu toprakların savaşarak kendilerine diyar olmayacağını bir kez daha anlayan kim varsa onların, toplaşıp, teşkilâtlanıp, bir de içerinden ihanete namzet zat aparıp ortaya koydukları bir savaştır. Bu savaşın şehitleri ise Başbakanımız Adnan Menderes, Bakanlarımız Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’dur.”

Demokrasi şehitleri tek adamlığa karşı savaş açtılar

1946’da “tek adam”lığa karşı başlattıkları mücadelenin 1950 seçimleri ile milletin refahına, memleketin her manada felahına yöneldiğini söyleyen Uysal, “Nitekim verdikleri mücadelede, tüm kadroları ile birlikte yaptıkları liderlikle ‘şehitlerimiz’ galip geldi” dedi.

İşte o 3 öğüt

“Neticesinde o abide isimleri yüreğine gömmüş, hatıralarına sahip çıkmış ve onlar sayesinde tanış oldukları demokrasiye inanmışlardır. 16 ve 17 Eylül’de yaşadığımız acı bizlerden 3 yiğidi alırken 3 öğüdü bırakmıştır. Bedenler fani, fikirler bakidir; fikirlere yaslanın. demokrasiye inanın. Adaletin terazisini bozmayın. Bu duygu ve düşüncelerle, içimizdeki acı ve mücadelemiz konusunda kararlılıkla milleti için bedel ödemeyi göze alarak hizmet eden, şehadete yürüyen başbakanımız Ali Adnan Menderes’i, kıymetli bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu, 15 Temmuz gecesi meydanlarda ve görevinin başında şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA