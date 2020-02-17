48 yıllık gazeteden son baskı

Adını MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in koyduğu, 48 yıl önce 3 Mayıs 1972’de kurulan ve MHP’yle yakınlığıyla bilinen Ortadoğu gazetesi son baskıyla yayın hayatını noktaladı.

Ortadoğu gazetesi, bugün (17 Şubat 2020) siyah zemin üzerine “SON BASKI” manşetiyle çıktı. Gazete baskıyı durdurma kararını okuyucularına şu sözlerle aktardı: “Her kuruluş tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer. Gazeteniz ORTADOĞU da 48 yıllık yayın hayatına bugün son veriyor. Basın ağacından altın bir yaprak daha düştüğü için üzüntülüyüz. Ancak, bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz. 48 yıldır bize destek veren tüm okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yarım asra yakındır yolu bu gazeteden geçenlere teşekkür ediyoruz.” MHP’ye yakınlığıyla bilinen Ortadoğu gazetesi 3 Mayıs 1972’de kuruldu. Gazetenin isim babası ise MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş.

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