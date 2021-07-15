5 yıl sonra hâlâ karanlık

Freedom House’un Araştırma Direktörü Nate Schenkkan, 15 Temmuz darbesini 5. yılında süreci yorumlarken, “Beş yıl sonra hâlâ tam olarak ne olduğunu ve olayların neden bu şekilde yaşandığını bilmekten oldukça uzağız” dedi.

Önce Ankara’da savaş uçakları alçak uçuş yapmaya başladı; sonra İstanbul’da bir grup askerin Boğaz Köprüsü’nü tek yönlü trafiğe kapattığı haberleri geldi. Halka ateş açıldığı, TBMM’nin bombalandığı gece, 250’den fazla cana mal oldu. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, “darbe girişimi” olarak Türkiye tarihinde yerini aldı. VOA’nın haberine göre, iktidar saatler içinde darbe girişiminden FETÖ yapılanmasını sorumlu tuttu ve darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. Uluslar arası hak örgütlerinin raporlarında, darbe girişiminden bu yana Türkiye, özgürlükler sıralamasında düşüşe geçti. Merkezi ABD’de bulunan Freedom House’un (Özgürlük Evi) raporlarına göre, “2016’da liderliğe muhalefet ettiği düşünülen kişilere karşı ağır bir baskıyı tetikleyen darbe girişiminin ardından hükümetin otoriter doğası tamamen pekişti.”

5 yıl geçti, ama...

Freedom House’un Araştırma Direktörü, Avrasya ve Türkiye uzmanı Nate Schenkkan, darbenin beşinci yılında süreci değerlendirdi. Türk basınının darbe girişiminden bu yana, o gece ve öncesinde yaşananları ele almasının zor olduğunu belirten Schenkkan, bunun bir başarısızlık olmadığını vurguladı. Çok büyük baskı altında faaliyet gösteren Türk basınında, hükümetin iddialarını incelemeye çalışan gazeteciler olduğunu, önemli darbe iddianameleri ve suçlamalarını okuduğunu ve süreci haberlerin ötesinde takip edebilmiş olduğunu da kaydeden Nate Schenkkan, “Bazılarının kovuşturma şeklinde, anlatılan olaylarda ve hükümetin bunları sunma şeklinde çok büyük boşluklar olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden, beş yıl sonra hâlâ tam olarak ne olduğunu ve olayların neden bu şekilde yaşandığını bilmekten hâlâ oldukça uzağız” yorumunu yaptı.

İşbirlikçiler vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe girişiminin sorumlusu olarak Gülen hareketini göstermesinin çok kısa sürede ve hızlı olduğunu, bunda muhtemelen bir doğruluk payı olduğunu da kaydeden Freedom House uzmanı, “Benim değerlendirmem, Gülen hareketinde en üst düzeydeki gruplarının darbe girişiminde bulunduğu, ancak işbirlikçilerinin olduğu ve ordunun Gülen hareketinden olmayan, ama hükümeti yasadışı yoldan devirmek için yasadışı bir faaliyette bulunmaya hazır bölümlerinden işbirliklerinin olduğu yönünde” şeklinde konuştu.