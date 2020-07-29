65 yaş üstü kısıtlamaları kaldırılmalı

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, 65 yaş üstü ile ilgili seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını istedi.

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, 65 yaş üstü ile ilgili seyahat ve gidilen yerden 30 günden önce dönülmemesi kısıtlamasının kaldırılmasını, bu kısıtlamaya ek olarak, açık veya kapalı alanlarda maske ve mesafe kuralına uyulmamasını, kurallara uyanlara ve 65 yaş üstüne ağır şiddet etkisi yaptığını söyledi. Sümer, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Kurallara aykırı davranmak konusunda Türkiye zirvededir. Zorunluluğa karşın, maske ve mesafe kuralına uymayanlar, açık alanlarda ve kalabalıklarda sigara içenler, halkın sağlığını hiçe saymakta, akıl ve vicdanla çelişkili ağır suç işlemektedirler. Kurala uymayanlar akıl ve vicdan derslerinde sınıfta kalmıştır” dedi.

Süreç iyi yönetilmeli

Sümer sözlerine şunları ilave etti: “Türkiye’yi çöplük haline getirenler, sokakları, doğayı, kullanılmış maske, eldiven ve mendillerle daha da kirletmektedir. Ayrıca, esnafımızın ve iş yerlerinde bulunanların, maske, mesafe ve sigara içmeme kuralına çok büyük ölçüde uymadıklarını, inanılmaz derecede tehlike ürettiklerini üzülerek yaşıyoruz. Türkiye’miz, belediyeleri sürece tam katmayarak, önemli bir gücünü kullanmamıştır. Denetleme, bilgilendirme, uyarı ve cezalandırma gibi 4 bileşenden oluşması gereken süreci hiç de iyi yönetilmemiş, davranış değişikliği ve caydırıcılığı sağlayamamıştır. Ülkemiz, birinci dalgadan ikinci dalgaya geçiş yapmaması için bu süreci, ayırım gözetmeksizin tüm belediyeler ve meslek örgütleri ile birlikte yürütmelidir.”

İstanbul – Yeni Asya