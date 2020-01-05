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ABD-İran gerginliğine ilişkin Erdoğan'dan açıklama

05 Ocak 2020, Pazar 22:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNNTÜRK ve Kanal D ortak canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "ABD-İran gerginliğinin azaltılması için bugüne kadar Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz. Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen, Amerika-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması şu ana kadar maalesef mümkün olamadı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"ABD-İran krizinin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar."

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgenin huzur ve istikrarı açısından oluşturduğu yakın riskleri de kaygıyla takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak bölgemizde tabii biz her zaman dış müdahalelere karşı durduk ve bu saldırıyı da bu bakışla değerlendirdik. Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacaktır." diye konuştu.

"Putin 8 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor"

Erdoğan, 8 Ocak Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Bütün konuları, bölgesel ve aynı zamanda Türk akımıyla ilgili konuları enine boyuna masaya yatıracağız." dedi.

"Gerilimin kontrol altına alınması lazım"

Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden gerilimin kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Süleymani'yi seçmiş olması özellikle bölgede gerginliklerin artmasına vesile olmuştur. Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum."

Süleymani'nin öldürüldüğü akşam ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Ben özellikle kendisine (Trump) İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum."

"Yunan ve Rum ikilisinin bizi Akdeniz'e hapsetme planları bozuldu"

Erdoğan, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı hazmedemeyenlerin olduğunu söyleyerek, "Yunan ve Rum ikilisinin bizi Akdeniz'e hapsetme planları bozuldu." ifadesini kullandı.

Ana muhalefet partisinin Libya anlaşması karşısındaki tutumunu eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisi, Türk askerine 'lejyoner' diyecek kadar alçalıyor."  

"Askerler peyderpey Libya'ya gidiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin bir soru üzerine, askerlerin peyderpey ülkeye gittiklerini bildirdi. 

Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını kınamasına ilişkin, şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu kınıyoruz ve kınamasını da asla kale almıyoruz." 

AA

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