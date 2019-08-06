ABD ve Çin arasındaki gerginlik sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ticaret savaşına çözüm ihtimalini azaltacak bir kararla Çin'i "döviz manipülatörü" ilan etti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pekin yönetimi, yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçlandı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı yetkiye dayanarak Çin'i döviz manipülatörü' ilan eden Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile irtibata geçerek "Çin'in son eylemlerinin yarattığı adil olmayan rekabet koşullarının ortadan kaldırılması" için adım atacağı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Çin'in G-20'deki ekonomik vaatlerinin aksine davrandığını ve bu tutumun ilgili anlaşmaları ihlal ettiğini savundu.

Çin'den tepki: ABD bilerek yapıyor

Washington'un ithamlarına Pekin'den tepki gecikmedi. Çin'in resmi gazetesi ABD'yi kasten uluslararası düzeni bozmakla suçladı. Sert bir dille kaleme alınan makalede, "Beyaz Saray'ın kendi halkını rehin tuttuğu" yazıldı.

Makalede, "Büyük devletlerin görevi dünyada istikrarı ve güvenceyi sağlarken tüm ülkelerin gelişebilmesi için gerekli fırsatları ve ortamı yaratmaktır. Ancak ABD'deki bazı kesim tam tersini yapıyor" denildi.

Trump'ın ek vergi kararının yuana etkisi

İki ülke arasında yeniden yükselen ticaret gerilimiyle yuan son üç günde yüzde 2,3 değer kaybederek, son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Çin para biriminin düşüşünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Eylül'den itibaren Çin'den ithal edilen 200 dolar değerindeki ürünlere yüzde 10'luk ek vergi getireceğini açıklaması etkili oldu. Pekin yönetimi, Trump'ın bu adımına misliyle karşılık vereceğini duyurdu.