Açıklanan rakamlara karşı şüpheler çoğalıyor

Bilgi Üniversitesi Ekonomi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Başlevent Sözcü’ye değerlendirmelerde bulundu.

Büyümenin pandemi dönemindeki büyük kredi artışına dayandığını ve oranının sürdürülebilir olmadığı konusunda hemen herkesin hemfikir olduğunu söyleyen Prof. Başlevent, “Şaşırtıcı olan, büyüme oranının sabit sermaye yatırımlarında büyük bir artış sayesinde yakalanmış olması” ifadelerini kullandı. Bunun farklı anket çalışmaları ve gerçek hayattan somut verilerle desteklenmesi gerektiğini belirten Başlevent, “Aksi takdirde açıklanan oranın gerçekliğine dair şüpheler çoğalır. 2020 genelinde büyüme oranının pozitif olması için son çeyrekte ciddî bir daralma yaşanmaması gerekiyor. Salgına karşı alınan önlemler daha da genişletilirse bu hedefe ulaşmak zorlaşacak” ifadelerini kullandı.

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Bir haftada 20 sağlık çalışanı öldü

Türk Tabipleri Birliği, bir haftada 20 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Açıklama, TTB’nin sosyal meyda hesabından “Ölüyoruz” etiketi ile paylaşıldı. TTB’den yapılan açıklamada, ölen sağlık çalışanlarının fotoğrafları ile birlikte şu mesaj yayınlandı: “Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika ölüyoruz. 1 haftada 20 sağlık çalışanını Covid-19 nedeniyle yitirdik.”

Ankara - Anka