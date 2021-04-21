AİHM başvuruyu reddetti

AİHM, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ile ilgili sözleri sebebiyle mahkûm olmasını “ifade özgürlüğü ihlâli” olarak değerlendirdi.

Ankara’nın itirazının reddedilmesiyle hüküm kesinleşti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri sebebiyle mahkûm olmasının “ifade özgürlüğünün ihlâli” olduğuna karar verdi. Karara göre Türkiye, Kılıçdaroğlu’na 6 bin 385 euro maddî, 5 bin euro da manevî tazminat olmak üzere toplam 11 bin 385 euro ödeyecek. Kılıçdaroğlu’na yaptığı 1662 euroluk mahkeme masrafı da ödenecek.

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