AİHM kararına ilk kez uydu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) döneminde hüküm giymiş olanların yeniden yargılanmaları yönünde geçen yıl karar vermişti.

Bu kararın ardından mahkemelerden pek çok hükümlüyle ilgili yeniden yargılanmaları yönünde kararlar çıkmış, mahpuslar tahliye edilmişti. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi ise 25 yıldan uzun süredir tutuklu olan Ramazan Kızıldağ, Dilaver Keklik, Zeki Bayhan ve Vahdettin Budak adlı hükümlülerin de aralarında bulunduğu pek çok kişinin tahliye taleplerini gerekçesiz reddediyordu. Mahkeme yeniden yargılama kararını ilk kez verdi; 1996’da ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan hüküm alan İBDA-C sanığı Yılmaz Dalyan’ın infazı durduruldu. Gazete Duvar’ın haberine göre, hukukçular, “Yeniden yargılama kararı doğru ancak mahkemenin gerekçesi yanlış. AİHM kararına uyarak diğer hükümlüler hakkında da benzer kararlar verilmeli” diyerek tepki gösterdi.

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