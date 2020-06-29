AKP’de güvenlik soruşturması sancısı

Meclis, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra 6 ay içinde ikinci kez güvenlik soruşturması konusunu görüşmeye başladı.

Aralık 2019’da bir torba kanun içinde getirilen düzenleme, 28 Şubat sürecinde irticai faaliyetleri engellemek için çıkarılan bir yönetmelikle neredeyse birebir aynı olmakla eleştirilmiş tüm muhalefet partileri teklife şerh düşmüştü. Tepkiler sürünce söz konusu maddeler geri çekildi. Güvenlik soruşturması ile ilgili yeni bir düzenleme şimdi tek başına ayrı bir kanun teklifi olarak Meclis’e sunuldu. Teklifin Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırlandığına vurgu yapılan AKP’de, bir önceki teklifin geri çekilme sürecine dair, “Muhalefet tepki gösterdi, geri çekildi deniliyor ama getirilen o düzenlemeden en çok AKP’liler rahatsız oldu. 28 Şubat’ı bir daha yaşamak istemiyoruz” değerlendirmeleri yapılması dikkat çekti. Gazete Duvar’ın haberine göre, görüşülmeye başlanan bu teklif de AKP’nin tümünün desteğini almış görünmüyor ama bir öncekine göre daha objektif ve hukuka uygun olduğu yorumları yapılıyor.