AKP’li Külünk’ten ekonomi yönetimine eleştiri

AKP MKYK üyesi Metin Külünk, “AK Parti iktidarlarını 20 yıl boyunca omuzunda taşıyan daha çok hangi gruplardı, büyüme rakamları açıklandığında sokak neden tepkili?” diye sordu.

Külünk, Türkiye’de en az kazanan ile en çok kazanan arasındaki farkın 23 kat olduğunu belirterek, “Ekonomi yönetimi bu tabloyu okuyor mu? Teknokratik aklı sorgulamalıyız” dedi. Metin Külünk, Twitter hesabından ekonomiye ilişkin paylaşımlarda bulundu. Ekonomi yönetimini eleştiren Külünk, “Türkiye’de en az kazanan ile en çok kazanan arasındaki fark 23 kattır. En üstteki yüzde 10’luk kesim toplam servetin yüzde 67’sine sahipken, en alttaki yüzde 50’lik nüfus toplam servetin sadece yüzde 4’üne sahiptir. Acaba ekonomi yönetimi bu tabloyu okuyor mu? Bürokratlar bu tablodan haberdar mı?” diye sordu. Haber Merkezi

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