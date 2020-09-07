AKP’li vekil: ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derlerdi

Kocaeli’de oğlunun düğününde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, kurallara uyduğunu savunurken, “Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler.” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 4 Eylül’den itibaren sokak ve kır düğünleri yasaklanmış, nikâh töreni şeklindeki düğünlere bir saatlik kısıtlama getirilmişti. Ayrıca, düğünlerde yiyecek-içecek ikramı da yasaklanmıştı. Hürriyet’in haberine göre Yaman’ın oğlu Hasan Hüseyin Yaman için Dilovası’ndaki Karayolları Tesisleri’nde, düğünlere yönelik kısıtlamaların getirilmesinden bir gün sonra düğün yapıldı. Düğündeki kalabalık, dâvetlilerin sosyal medyada fotoğraf paylaşması üzerine eleştirisi konusu oldu. Düğünde yiyecek-içecek ikramı ile takı töreni de yapıldı.

Okunma Sayısı: 118

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.