"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

'Alçakça bir girişim'

15 Eylül 2019, Pazar 20:34
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ilhak açıklamalarına ilişkin, "Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir." dedi.

Netanyahu tahriklere devam ediyor

'Netanyahu'nun son açıklaması barışı temellerinden yıktı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme niyetine ilişkin açıklamalarını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Suudi Arabistan Kralı Selman'a olağanüstü toplantı çağrısı yaptığı için teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, "Bu vesileyle (Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait) Abkayk petrol tesisine düzenlenen insansız hava aracı saldırısını güçlü şekilde kınadığımızı vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

Filistin'deki işgalin Filistinlilerin hayatlarını mahvettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bazı ülkelerin verdiği açık destekle cesaret bulan İsrail, toplu cezalandırmaya, hatta giderek bir ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarına devam etmektedir." diye konuştu.

Netanyahu'nun Ürdün Vadisi, Ölü Deniz'in kuzeyi ve yasa dışı yerleşimleri ilhak edeceğine dair açıklamalarını "uluslararası hukukun ağır şekilde ihlali ve yasa dışı hareket" olarak değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu utanç verici açıklama, Orta Doğu'da kalıcı barış umutlarını yok etme pahasına yaklaşan genel seçimlerde birkaç oy daha fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir. Bu yeni oldubitti, İsrail'e ihlallerinde ve provokasyonlarında açık çek verenler için bir uyarı işareti olmalıdır. Bu, aynı zamanda, sözde Yüzyılın Anlaşması amacına giden yolda gözleri açmalıdır. Ümmetin tüm üyeleri sesli ve birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti. İsrail sözde ve eylemde birlik olmayışımızı yakından izliyor ve not ediyor, bizim bu zayıflığımıza oynuyor. Daha ötesi, bazı üyelerimizin sessizliği 2017'den beri sözde Yüzyılın Anlaşması kisvesi altında yürütülen yasa dışı eylemlere rıza gösterme olarak kabul ediliyor. Bu hayati toplantıdaki bakan temsili sayısı da İsrail tarafından bir başka zayıflık olarak yorumlanacaktır. 

Ancak uluslararası toplumun Netanyahu'nun açıklamasına bu kez güçlü şekilde tepki vermesi bize umut vermektedir. Birçok ülke ve teşkilat böyle bir hareketin hükümsüz olacağını vurgulamıştır. Bu olumludur ama yeterli değildir. İsrail, uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdüremeyeceğini ve Filistinlilerin inkar edilemez haklarını gasbedemeyeceğini anlamalıdır. Bu mesaj ancak uluslararası toplum Filistin'e hukuki, diplomatik ve ekonomik destek vermek için anlamlı bir eyleme geçerse ve İsrail'in sahada gerçeklik oluşturmasına karşı çıkmasıyla etkili olabilir. Biz bunun en başta İİT üyelerinden gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Ümmet olarak bizlerin tutarlı ve sürekli hareket etme sorumluluğumuz bulunmaktadır. Yumuşak davranmamalıyız."

Çavuşoğlu, İİT'nin kuruluşunun 50. yılı olduğunu hatırlatarak teşkilatın "asıl varlık sebebinin Filistin olduğunu", bu sebebin devamının önemini vurguladı. 

İşgal altındaki Filistin'de, Harem-i Şerif'in içi ve çevresi dahil, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinin Filistin Devleti'nin yaşamasını baltaladığını belirten Çavuşoğlu, bunun ayrıca iki devletli çözüme zarar vereceğini, gelecekteki ihlakların yapı taşlarını oluşturduğunu söyledi. 

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yerleşimlerin genişletilmesi ve sözde hac yolu gibi diğer projeler Kudüs'ün dokusu ile Müslüman, Hristiyan ve tarihi kimliğini tehdit etmektedir. Bunların hepsi BM kararlarının ve uluslararası hukukun alenen ihlalidir. İsrail'in bu kötü niyetli ve yıkıcı genişlemesini engellemek için uluslararası topluma baskı uygulamaya devam etmeliyiz.

Herhangi bir barış planı Filistin halkının haklı taleplerini ve beklentilerini karşılamalı ve tarihi adaletsizliği düzeltmelidir. Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi Türkiye Filistin halkının onaylamadığı hiçbir planı kabul etmeyecektir. Filistin davasına olan sarsılmaz bağlılığımızı, Filistin halkı ve devletine olan desteğimizi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye'nin İsrail'in Başbakanının açıklamasını güçlü şekilde kınadığını da burada belirtmek isterim. Türkiye, bu oldubitti girişimini hiçbir zaman kabul etmeyecektir."

Çavuşoğlu, "Ümmetin temsilcileri olarak Filistinlilerin kendi topraklarında, kendi bağımsız ülkelerinde barış içinde, özgünce ve onurlarıyla yaşamalarını sağlamak bizim gelecek nesillere sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşları Malki ve Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Twitter hesabından Malki ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Filistin Dışişleri Bakanı kardeşim Riad Malki’yle İsrail'in pervasız saldırganlığı başta olmak üzere son bölgesel gelişmeleri ele aldık. Türkiye, Filistin davasına her yerde sahip çıkmaya ve Filistin halkını her zaman desteklemeye devam edecek."

Twitter hesabından Safadi ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bir araya geldik. Ürdün'le iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin yanı sıra Filistin konusunda da birlikte çaba göstererek güçlendirmeye devam edeceğiz."

 

 

AA

Etiketler: çavuşoğlu
Okunma Sayısı: 854
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya erken seçime gidiyor

    İsrail'de seçimler sona erdi: Anketlere göre Netanyahu kaybetti

    Trump, Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini açıkladı

    90 göçmen denizden kurtarıldı

    ABD Suudi Arabistan'daki petrol tesisi saldırısında İran'ı suçladı

    Hamas'tan 'Gazze Ablukası' ile ilgili açıklama

    Hindistan, Azad Keşmir'e göz dikti

    TFF Yönetim Kurulu, Erdoğan'ı ziyaret etti

    'Keşmir'de krize çözüm bulunsun'

    Benzin ve motorine zam

    Güney Kore'de bir milletvekili saçlarını kazıtarak hükümeti protesto etti

    Yenilenen İstanbul seçimi 40 milyon TL'ye mal oldu

    'Yargı paketinde idam cezası yok'

    Dolar 5,70'in altına düştü

    AB'ye 'İnsani Haklar Sözleşmesi' çağrısı

    Apple ve AB arasındaki dava başladı

    İBB Medya AŞ personel alımı yapacak

    Tunus'ta seçimlerde Said ve Karvi ikinci tura kaldı

    Rıza Kayaalp bir ilke daha imza attı

    Afganistan'da aynı gün içinde bir terör saldırısı daha: 22 ölü var!

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Peygamber Efendimiz (asm) ne ile sınandı?
    Cevher İLHAN

    “Terör örgütüne övgüler” soruşturulacaksa…
    Abdurrahman AYDIN

    Kur’ân ve hadislerden çıkarılan istikbale dair işaretler - 2
    Ahmet BATTAL

    Bataklıkta pazarlık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İslâm kahramanı Adnan Menderes
    Genel

    “Biz ölsek de, yaptıklarımız yaşayacak”
    Orhan GÜLER

    Fark ettiniz mi “adalet ve liyâkat” seminerleri “kitaplaştı!”
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Menderes’e zulmettiler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.