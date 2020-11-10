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11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Aliyev: Türkiye'den gördüğümüz manzaralar kalbimizi ısıttı

10 Kasım 2020, Salı 22:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Operasyonda geçen 44 gün boyunca kardeşimiz Türkiye'nin desteğini hep hissettik. İmzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Türkiye'den gördüğümüz manzaralar kalbimizi ısıttı." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu, Akar, Dündar ve Fidan, Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği zaferin ardından ilk görüşmesini gerçekleştirdiğini belirten Aliyev, "Bu görüşme de elbette kardeşlerimle birlikte oluyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm ve ileride yapacağımız çalışmalarımızı istişare ettik." dedi.

Azerbaycan’a verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye tekrar teşekkür eden Aliyev, "Operasyonda geçen 44 gün boyunca kardeşimiz Türkiye'nin desteğini hep hissettik. İmzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Türkiye'den gördüğümüz manzaralar kalbimizi ısıttı. Türk kardeşlerimiz bu zaferi kendi zaferleriymiş gibi kutladılar." dedi.

Türkiye'nin verdiği destek sayesinde azimlerinin arttığını vurgulayan Aliyev, topraklarını 30 yılın ardından işgalden kurtarmış olmanın mutluluğunu taşıdıklarını vurguladı.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye ve Rusya arasında kurulacak ortak ateşkes kontrol merkezini de ele aldıklarını belirterek, "Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Dağlık Karabağ krizinde Türkiye ve Rusya'nın eşit role sahip olmasını istedik ve bugün bunu elde ettik." şeklinde konuştu.

Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesine yönelik bir takvim belirlendiğini hatırlatan Aliyev, bu nedenle söz konusu ateşkes kontrol merkezinin ivedi bir şekilde kurulmasının fayda sağlayacağının altını çizdi.

Türkiye'den Azerbaycan'a tebrik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Aliyev'e bugün telefon görüşmesi yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha selam ve tebriklerini iletti.

Çavuşoğlu, "Sizin zaferiniz bizim zaferimizdir. Bu büyük zafer münasebeti ile sizi tebrik ederiz. Başkomutan olarak sizin önderliğinizdeki Azerbaycan ordusu, dosta ve düşmana ne yapabileceğini gösterdi, aynı zamanda Türk'ün gücünü de gösterdi." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Aliyev'in önderliğinde kardeş Azerbaycan'ın varlığını hem savaş alanında hem de masada gösterdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Savaş alanındaki zaferlerinize rağmen bu anlaşmazlığı barışçıl ve ateşkes yoluyla çözmede büyük bir liderlik gösterdiniz ama maalesef Ermenistan bu imkanları kullanmadı. Umarım bu sefer bundan ders çıkarırlar. Ümit ediyorum ki savaş alanındaki zaferlerle birlikte Azerbaycan'ın diğer toprakları da kısa vadeli bir takvimle yeniden can Azerbaycan'a iade edilecektir." diye konuştu.

Azerbaycan'ın hem savaş alanında hem de diplomatik başarılarından gurur duyduklarının altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hem savaş alanında hem de masada her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurguladıklarını hatırlattı.

Bundan sonraki süreçte ortak kontrol merkezi kurulması da dahil olmak üzere atılacak adımları birlikte müzakere edeceklerini ve değerlendireceklerini belirten Çavuşoğlu, Aliyev'in talimatları doğrultusunda Azerbaycanlı meslektaşları ile değerlendirmeler yapacaklarını ve bu amaçla görüşme yaptıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'da ve Türkiye'de halkın kazanılan zaferden dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

 

AA

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