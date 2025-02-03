Ankaralı sanayiciler Suriye’nin inşasına talip

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, Suriye’nin yeniden inşası ve normalleşme sürecinde Ankaralı sanayicilerin her sektörde rol alacak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.

Çamur, “Başkent Ankara, inşaattan iş makinelerine, kimyevî maddelerden makineye, çelikten otomotive, gıdadan tekstile kadar hemen her sektörde Suriye’nin taleplerini karşılayacak kapasiteye sahip bir şehir. Savaş öncesi Suriye’nin yalnızca belli bölgelerine hizmet veren Türk firmalarının, yeni süreçte ülkenin her yerinde faaliyet gösterebilmesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi için iki ülke arasında sürdürülen temasların sonuçlanmasıyla Ankara’daki üreticilerin de hazır olması gerekir. Bu nedenle sanayi ve ticaretle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın hiç zaman kaybetmeden bir Suriye koordinasyonu oluşturması kaçınılmazdır” dedi.

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Şara bugün Ankara’da

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün (4 Şubat) Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek. Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından göreve gelen Şara, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, iki liderin Suriye’deki güncel gelişmeleri, ülkenin ekonomik yeniden inşası ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için olası iş birliği adımlarını görüşeceğini belirtti.