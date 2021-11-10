Atina er geç AİHM’e uyacak

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “(Yunanistan’ın AİHM kararlarını uygulamaması) Hukuka, insan haklarına inanan biri olarak eninde sonunda Yunanistan’ın uluslar arası hukuku uygulamak durumunda olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Ahmetoğlu, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünce Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu moderatörlüğünde çevrim içi düzenlenen “İskeçe Türk Birliği, yerel mahkemelerden AİHM’e 40 yıllık bir hukuk mücadelesi” panelinde yaptığı konuşmada, İskeçe Türk Birliği’nin Batı Trakya Türk azınlığının kurduğu ilk sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. Ahmetoğlu, 1927’de kurulan İskeçe Türk Birliği’nin, 1983’te Yunanistan’ın devlet politikası gereği isminde “Türk” geçtiği gerekçesiyle kapatılma davasıyla karşılaştığını söyledi. Tabelâlılarının bu süreçten sonra polis tarafından indirildiğini anlatan Ahmetoğlu, bundan sonra Yunanistan iç hukukunda 22 yıl süren bir hukuk mücadelesine giriştiklerini, 2005’te Atina Yargıtay Yüksek Mahkemesi’nin Birliğin kapatılması kararını onaylaması sonrası durumu AİHM’e taşıdıklarını ifade etti. Ahmetoğlu, AİHM’in 27 Mart 2008’de Yunanistan’ı “kapatma kararı” sebebiyle mahkûm ettiğini, kararın üzerine resmî ve yasal statülerinin iade edilmesi talebinde bulunduklarını belirtti. AA

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