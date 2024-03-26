Avrupa Konseyi’nden seçimlere gözlemci heyeti

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin oluşturduğu 20 kişilik bir heyet, Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri gözlemlemek üzere 29 Mart - 1 Nisan arasında Ankara’ya gidecek. Heyet, 12 seçim noktasını oy kullanma işleminin başlangıcından oy sayımının sonuna kadar izleyecek.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı David Eray (İsviçre, EPP/CCE) liderliğindeki heyete, bir uzman raportör ve sekreterya da eşlik edecek. Gözlem heyeti, Ankara’daki temaslarında da, ulusal ve yerel otoritelerin yanı sıra adaylar ve seçimlere katılan siyasi parti temsilcileri ile görüşmeye devam edecek. Seçim gününde, ülkenin farklı yerlerindeki oy verme merkezlerindeki seçim prosedürlerini açılıştan kapanışa ve sayıma kadar izlemek üzere ekip görevlendirilecek. Haber Merkezi

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