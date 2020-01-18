Ayasofya için sempozyum

Mimarlık tarihinin başyapıtlarından Ayasofya, sanat, kültür ve yapı teknolojisi bağlamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin düzenlediği “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”nda değerlendirilecek.

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