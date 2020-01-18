Ayasofya için sempozyum

Mimarlık tarihinin başyapıtlarından Ayasofya, sanat, kültür ve yapı teknolojisi bağlamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin düzenlediği “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”nda değerlendirilecek.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi açıklamasına göre, inşasından bu yana mistik bir yapı olan Ayasofya, Osmanlı ve Bizans mirasının tek bir büyük kubbe altında gözlemlenebildiği, çağlar boyunca sahip olduğu farklı kimliklerle farklı amaçlara hizmet eden bir dünya mirası olarak öne çıkıyor. “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”, 24-25 Eylül’de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde düzenlenecek. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Takeshi Ishizaki, Prof. Gino Mirocle Crisci ve Doç. Dr. Hasan Fırat Diker’in ana konuşmacı olduğu sempozyum, 28 Şubat’a kadar bildiri gönderimine açık olacak.
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