Ayasofya “müze statüsünden” ne zaman çıkarılacak?

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması genellikle seçim dönemlerinde gündeme gelir, ya ibadete açılabileceği ya da statüsünün değiştirilebileceği söylenir.

Seçimler geçtikten sonra da unutulur gider, tâ ki yeni bir seçime kadar.

Aslında devletin resmî tapu kayıtlarına ve Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına göre de Ayasofya zaten cami... Ayasofya’nın ibadete açılması için Meclis’e önerge veren Türk Tarih Kurumu eski Başkanı, eski milletvekili Yusuf Halaçoğlu da bunu tasdik ediyor. “Ayasofya zaten bir cami, ancak ibadet yapılmıyor…”

Ayasofya Camii şu anda yine gündemde, ama bu sefer camiye giriş ücretinin arttırılması ile… Önceki gün Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurduğuna göre artık Ayasofya Camii’ne girmek için 72 lira vermek durumunda kalınacak!

Oysa 31 Mart seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ücretsiz olup olmayacağına ilişkin soruyu, “O, anormal bir teklif değil. Olabilir. Olmayacak bir şey değil, rahatlıkla olabilir. Hatta hatta bunun üzerinde öyle dururuz ki bunun (adını) müze değil, artık Ayasofya Camii olarak koyarız. Nasıl Sultanahmet Camii’ne turistler geliyorlar, herhangi bir ödeme yapıyorlar mı? Ziyaretini Sultanahmet Camii’nde, Süleymaniye Camii’nde, Fatih Camii’nde yapıyor. Aynı şeyi Ayasofya’da da yapar. Müze statüsünden çıkar. Zaten daha sonradan buraya böyle bir statü verildi. Bu da yine CHP zihniyetinin bir adımıdır. CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz” demiş ve seçim sonrasına işaret etmişti.

Aradan geçen 3.5-4 ay da bu yapılmadı, ama giriş ücretine zam yapıldı. Oysa bir kararname ile halledilebilecek bir durumdayken…

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Seçim kampanyaları sırasında “Ayasofya ne zaman ibadete açılacak” diye seslenen bir vatandaşa sert ifadelerle, “Sultanahmet’i bir doldurun ondan sonra ona bakarız. Bak şimdi Büyük Çamlıca Camii’ni yaptık. 4 tane 5 tane Ayasofya eder. O kadar büyük. 60 bin kişiyi alabilecek kapasitede. (...) Mesele o değil. Bu işin siyasî boyutu var. Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, Ayasofya’yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgâh. Biz ne zaman, neyin, nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz” diyen Erdoğan yine o günlerde, “Getirisi, götürüsü nedir, bunu da burada açıklamam doğru değil. Götürüsü var. Bizim için faturası çok daha ağır. Unutmayalım, dünyanın çok çeşitli ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler, ‘bu camilerin başına ne gelir, bunu düşünüyor mu? Bunları düşünmeden söylüyorlar” diye konuşmuştu.

Fatih Sultan Mehmed, fetihle özdeşleşmiş olan Ayasofya Camii’nin kıyamete kadar ayakta kalabilmesi amacıyla vakıf tesis etmiş ve bir vakfiye yazdırmıştı. Ne yazık ki bu vakfiyeye uyulmadı, uyulmuyor… Bu cami, 1934 yılında Resmî Gazetede dahi neşredilmeyen bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü. 13 Temmuz 1980 tarihinde Süleyman Demirel’in Başbakanlığı’ndaki 43. Hükümet döneminde ‘Hünkâr Mahfili’ ibadete açılmış, ne yazık ki 12 Eylül 1980 sonrasında darbecilerin aldığı bir kararla burası da kapatılmış ve Ayasofya’dan ezan, Mukaddes Emanetler Dairesi’ndeki Kur’ân sesi yeniden susturulmuştu.

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Gelinen noktada Ayasofya’nın tamamen ibadete açılması konuşulmazken, statüsünün değiştirilebileceği gündeme geldi, ancak bu da şu ana kadar yapılabilmiş değil.

Erdoğan, “Getirisi, götürüsü nedir, bunu da burada açıklamam doğru değil. Götürüsü var. Bizim için faturası çok daha ağır” derken neyi kast ediyor, bilemiyoruz, ama şurası kesin, Ayasofya siyasetin konusu olmaktan çıkarılmalı, ibadete açılmalıdır.

Şimdi zamdan sonra akıllara şu soru geliyor.

Ayasofya’nın “müze” statüsünden çıkarılıp “cami” statüsüne geçirilmesi için ne kadar daha beklenecek? Yoksa bunun da mı götürüsü var? Sultanahmet ve Süleymaniye Camileri’ne ücretsiz girilebilirken, Ayasofya Camii’ne ne zaman ücretsiz girilebilecek?