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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

'Bahçeli patronluk hamlesi yaptı'

23 Nisan 2019, Salı 22:51
Gazeteci Kemal Can, “Bahçeli’nin hamlesi belirleyicilikten patronluğa çıkma hamlesidir. Sağladığı siyasÎ güç ve iktidar içerisindeki ağırlığı itibariyle kendinde böyle bir patronluğu ifade edebilme gücünü görüyor” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasî görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz” sözlerini değerlendirmiş, “Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı siyasi bir ittifak olamaz. Bizim ittifakımız cumhurladır, bizim ittifakımız AKP’li kardeşlerimledir” açıklamasını yapmıştı. RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Kemal Can, Bahçeli’nin yaptığı bu açıklamayı değerlendirdi. Kemal Can, “Bu, ayar verme aşamasından daha ileri bir şey. Ayar, ittifakla yerel seçime gitmiyoruz tartışmaları olduğunda verilmiş ve sonuç alınmıştı. Şimdi bu ayara göre davranmayanları hizaya sokma aşaması. Bahçeli’nin hamlesi belirleyicilikten patronluğa çıkma hamlesidir. Sağladığı siyasi güç ve iktidar içerisindeki ağırlığı itibariyle kendinde böyle bir patronluğu ifade edebilme gücünü görüyor” diye konuştu.

Sistem, ittifaka mecburiyet oluşturdu

Başkanlık sisteminin Erdoğan’ı ittifaka mecbur bıraktığını söyleyen Can, “Türkiye’de geniş bir kesim Bahçeli’nin Erdoğan’a başkanlığı hediye ettiğini düşündü. Ama yüzde 51’lik sistem, ittifaka mecbur ve her geçen aşamasında ittifaka daha çok mahkûm bir iktidar kombinasyonu yarattı” dedi. Erdoğan’ın yüzde 50’yi hep koruduğunu, ama karşıdaki yüzde 50’nin de aynı biçimde konsolide olduğunu belirten Kemal Can “Dolayısıyla Erdoğan, erimenin sistematik biçimde kendi aleyhine geliştiğini gördü ama buna bir cevap üretemedi. İttifaksız yerel seçim denemesi böyle bir çıkış arayışıydı. Erdoğan yaptığı açıklamalarda bazı işaretler verip reaksiyonları tartmaya çalışıyor olabilir, ama Bahçeli’nin açıklamalarından gördüğümüz gibi bunu denediğinde başa gelecekler konusunda resim iç açıcı değil” açıklamasını yaptı.

Etiketler: bahçeli
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  • HÜSEYİN İLHAN

    24.4.2019 14:15:56

    Benim gördüğüm BAHÇELİ devamlı nefret,kin kusarak bölücülük yapıyor. 28ŞUBAT ZULMÜNÜN siyasi ayaklarından olan,başörtülü vekilinin başını açtıran şimdi AKP ile kolkola,yine milli ve manevi değerleri yıprtamada,halkı kutuplaştırmada rol almış yapıyor tahribatını.

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