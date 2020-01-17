Bakanlıktan Kanal İstanbul ÇED raporuna onay

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu’nu onayladıklarını açıkladı.

Bin 595 sayfalık rapor, 23 Aralık’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunup kabul edilmişti. Rapor ardından da 10 gün boyunca bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde halkın görüşüne açılmıştı. Bu süreçte Türkiye genelinde on binlerce kişi, başta İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlara giderek proje aleyhinde görüş bildirerek itiraz dilekçesi vermişti. DW Türkçe’nin haberine göre, ÇED raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, beş iş günü içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un onayına sunulmuştu. ÇED raporuna göre kanalın maliyeti 75 milyar TL olacak. Kanalın etrafında da 500 bin nüfuslu yeni yerleşim yeri kurulacak.