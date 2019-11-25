Barış Akademisyenleri dernek kurdu

2016 KHK’si ile başlayan süreçte “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan “Barış İmzacısı” akademisyenlerin ihraç edilmesiyle birlikte Dayanışma Akademileri kurulmaya başladı.

Ankara’da ihraçlardan önce Barış İmzacıları’na yönelik başlatılan soruşturmalar, açığa almalar ile başlayan üniversite dışında akademik dayanışmanın yolunu Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) açtı. İzmir’de bulunan Barış Akademisyenleri de üniversite dışındaki akademik dayanışmanın bir parçası olarak, Kasım 2016’da İDA olarak faaliyetlerine başladı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Dernek Başkanı Emrah Zıraman şöyle konuştu: “Beraatlerle birlikte ihraç edilen akademisyenlerin üniversitelere dönme konusu hukuki bir meseleden daha çok siyasi bir meseledir ve bunu yerine getirme sorumluluk ve yükümlülüğü siyasi iktidardadır. Elbette taleplerimizi bu beklentiye bırakacak durumda değiliz. Barış İmzacılarının talep ve mücadelesinde en önemli ve belirleyici temel kurumlar da sendikalarımız ve meslek odalarımız. İDA bu mücadele hattında kendisini özerk bir örgütlenme mecrası olarak tanımlamıyor asla. Başta üniversitelere geri dönüşler olmak üzere imzacıların elinden alınan her bir gram hak için talep ve mücadelemiz devam edecek.”