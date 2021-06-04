Belediye kasasından Çamlıca Camii'ne 290 milyon dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’un her yerinden görünecek” talimatıyla yaptırdığı Çamlıca Camii için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) caminin yapımından bugüne kadar harcadığı tutar ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in haberine göre, İBB cami için aydınlatmadan temizliğe, güvenlikten bakım ve onarıma kadar toplam 290 milyon 601 bin 510 dolar harcadı. Bugünkü kurla hesaplandığında cami işleri için 2 milyar 522 milyon 421 bin 106 lirayı buluyor. Sadece cami mimarî aydınlatma işinin 6 milyon 640 bin 617 dolar tuttuğu belirlenirken, caminin inşaat maliyeti ise 66.5 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

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