Belediyeler, SGK’yı felç edecek

Son olarak 52 ilâcı geri ödeme listesinden çıkaran Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bazı belediyelerden alacağını tahsil edemediği Sayıştay raporlarına yansıdı.

Raporlara göre bazı belediyeler SGK’ya borcunu ödemiyor. Üstelik SGK da buna ‘göz yumuyor.’ Dahası, borcun ödememesiyle ilgili SGK’ya ‘haklı bir neden’ de sunmadı. SGK’nın belediyelerden alacağı miktar 24 milyar liraya ulaştı. Sayıştay durumun ciddiyetine dikkat çekerek “Sosyal güvenlik sistemi tesis etmeye yönelik temel amacını sekteye uğratacak boyutlara gelmiştir” ifadelerini kullandı. gazeteduvar’ın haberine göre, özellikle 2019 yılında yerel seçimlerden sonra bazı belediyelerin nasıl borç içinde yüzdüğü ortaya çıkmıştı. Görevi AKP’den devralan belediyeler, gelir ve gider tablolarını afişlerle asmış ve borç miktarını gözler önüne sermişti. Bazı belediyelerin milyarları, bazılarının da milyonları bulan borçları kamuoyuna yansımıştı.

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