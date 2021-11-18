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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Bir an önce sandık

18 Kasım 2021, Perşembe 17:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın yarın alacağı faiz kararı öncesinde yaptığı açıklamaların ve döviz kurundaki artışın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, “Açık ve net çağrımızı yapıyoruz: Ülkeyi yönetemiyorsunuz, daha fazla savurmayın. Bir an önce seçime gidelim. Yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst bu ülke yönetilsin (…) Bu gidişe seyirci kalmak doğru değil. Çözüm üretsinler diyoruz, ekonominin gidişi konusunda bir şeyler söylesinler diyoruz, Türk lirasının erimesini nasıl durduracaklar bu konuda birisi çıkıp bir açıklama yapsın diyoruz ama karşımızda bir duvar var” dedi. Kılıçdaroğlu, “Merkez Bankası Müdürü Erdoğan ülkeyi felakete sürükledi, ıstırabını 84 milyon olarak çekiyoruz. Tüm ülke kaygı içinde yarını bekliyoruz. Milletimize bu reva mıdır? Artık kaçma Erdoğan, bu işi ancak erken seçim temizler” ifadelerini kullandı.

Yolun sonu göründü

“Artık yolun sonu görünmüştür” diyen Akşener de “Daha fazla yıkıma, yoksulluğa, yoksunluğa -bugün eğitim konusunda uzman bir arkadaşımızın bana verdiği bir raporu okudum- yoksulluğun yanında yoksunluk. Eğitimde yoksunluk gibi ağır bir problemle karşı karşıyayız- bütün bunların ortadan kalkmasının yolu, seçimin yapılması ve hür ve bağımsız, tarafsız biçimde seçimlerin yapılıp, milletimizin kimi tercih ediyorsa ona saygı duyulmasının yolunun açılıp, seçimlerin yapılması lazım” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

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