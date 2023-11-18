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19 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Bu düzen zenginler için dönüyor

18 Kasım 2023, Cumartesi 20:16
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu tablo ülkeyi yöneten iktidarın, ekonomi kurmaylarının iş bilmezliği, beceriksizliği değil. Bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Öyle bir düzen kurdular ki düzenin bütün çarkları, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Düzenin bütün çarkları, yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) “Gelirde adalet, vergide adalet” için İstanbul’dan Ankara’ya yaptığı yürüyüş beşinci gününde tamamlandı. Ankara’da konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Biliyoruz ki bu tablo ülkeyi yöneten iktidarın, ekonomi kurmaylarının iş bilmezliği, beceriksizliği değil. Bilerek ve isteyerek yapıyorlar. AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin ağır sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Bütün bu yaşadıklarımız bir tercihtir. Bu ülkede öyle bir düzen kurdular ki düzenin bütün çarkları, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Düzenin bütün çarkları, yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. Bu tercihleri de milyonları açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkûm eden bu düzeni de hep birlikte değiştireceğiz. Bir düzeni, dönemi kapatmaya kararlıyız” diye konuştu. DİSK’in ‘Gelirde adalet, vergide adalet’ sloganıyla pazartesi gününden beri İstanbul’dan Ankara’ya yaptığı yürüyüş Ankara Ulus Meydanı’nda düzenlenen mitingle sona erdi. Çerkezoğlu, özetle şunları söyledi:

Her gün daha fazla yoksullaşıyoruz”

‘Gelirde adalet, vergide adalet’ için yürüdük. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına tarihimizin en büyük bölüşüm kriziyle giriyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz. Ama ürettiğimiz değerden, milli gelirden aldığımız pay Cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyinde. Yüzde 26’lara düştü. Enflasyon, hayat pahalılığı karşısında her gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Bu ülkede bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücret 11 bin 400 lirayken açlık sınırı 13 bin lirayı geçti. Yoksulluk sınırı 45 bin liraya dayandı. İki asgari ücret, yoksulluk sınırının ancak yarısına ulaşıyor bu ülkede. O yüzden milyonların gelirde adalet talebini Ankara’ya getirdik. Aynı zamanda bu ülkede 10 milyona yakın emekli, o uydurdukları ucube sistemle hazineden tamamlama yöntemiyle belirlenen 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamaya mahkûm edildi. 7 bin 500 lira, açlık sınırının bile yarısı düzeyinde. O nedenle emeklilikte adalet, emeklilikte insanca yaşam isteyen herkesle birlikte yürüdük”

Bilerek ve isteyerek yapıyorlar

“Biliyoruz ki bu tablo ülkeyi yöneten iktidarın, ekonomi kurmaylarının iş bilmezliği, beceriksizliği değil. Bilerek ve isteyerek yapıyorlar. AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin ağır sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Bütün bu yaşadıklarımız bir tercihtir. Bu ülkede öyle bir düzen kurdular ki düzenin bütün çarkları, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Düzenin bütün çarkları, yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. Buradan uyarıyoruz. Bu gittiğiniz yol, yol değil. Bu politikalar, tercihler ülkemizi, hepimizi, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de bir felakete sürüklüyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Bu tercihleri de milyonları açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkûm eden bu düzeni de hep birlikte değiştireceğiz. Bir düzeni, dönemi kapatmaya kararlıyız.”

Ankara - anka

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