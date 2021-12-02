Bursa Yeni Asya Derneği’nden DP’ye ziyaret

Bursa Yeni Asya Derneği üyeleri; Demokrat Parti İl Başkanı, Osmangazi İlçe Başkanı ve diğer üyelerini, Demokrat Parti ile başkanlığında ziyaret etti.

Yeni Asya Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu, Demokrat Parti’nin memleketimizde din ve fikir hürriyetini adaletle temsil ettiğini belirtirken, “Bu bir misyondur.Bu misyonun devam ettirilmesi gerekmektedir. Bizler bu noktada Demokratları yetmiş küsür senedir destekliyoruz. Bu desteğimizin bu günlerde artarak devam edecektir. Bu ziyaretimizi de bu amaçla yaptık” dedi.

DP Bursa İl Başkanı Çağrı Kaplan, ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek, “Yeni Asya Gazetesi daima demokrat misyonu ayakta tutabilmek için her zaman destek verdi. Bundan sonraki süreçte de bu desteğin devam edeceğini biliyoruz. Manevi olarakta bundan kuvvet alıyor ve memnun oluyoruz” ifadelerini kullandı. Kaplan daha sonra Bursa Yeni Asya Derneği idarecilerine ve Yeni Asya Gazetesi okuyucularına teşekkür ederek memnuniyetni dile getirdi.

Bursa - Hasan Özgündüz